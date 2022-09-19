華碩（2357）在頂級電競手機的實力與形象，引來兩大晶片廠高通、聯發科（2454）相繼與之合作。今日華碩首度與聯發科推出ROG Phone 6D系列電競手機，值得關注的是聯發科站上頂級電競手機擂台與高通抗衡，兩家公司的旗艦晶片天璣、驍龍正面對決。

華碩今年上半年推出的電競手機ROG Phone 6，是採用高通驍龍 8＋ Gen 1處理器，這次ROG Phone 6D則是用聯發科天璣9000＋處理器，儘管高通與聯發科互為對手，華碩共同執行長許先越緩頰，兩隻手機「心臟都很強」、「華碩提供給市場更多選擇」，玩家會同時需要2台電競手機，就像玩跑車的人不會只有一台車。

聯發科總經理陳冠州表示，聯發科手機市占率40％，這次是聯發科晶片首度打入高階電競市場。聯發科耕耘旗艦級行動通訊動平台多年，以創新及差異化令市占率持續增加。電競手機代表著超高規格、性能卓越。

華碩採用聯發科5G旗艦晶片天璣 9000＋，打造電競手機ROG Phone 6D，價格2.99萬元起，搭配散熱空氣動力風扇組成6D Ultimate上看3.79萬元；被問及是否擔心通膨影響買氣，許先越相當有信心，指出旗艦電競手機市場，不受通膨影響，ROG品牌手機力拼年成長50％。

許先越說，這兩個月買氣比去年好一點，華碩電競手機的目標消費者相當獨特，也因為市佔率仍小，所以成長幅度明顯，這次的6D Ultimate，第一波在台灣、中國、香港、歐洲、馬來西亞上市，美國市場還在研議中。

近年熱門手遊對高幀率、高畫質有越來越高的需求。行動晶片需要更強大的CPU與GPU性能來支撐。天璣9000＋採台積電4奈米製程，先進Arm v9 CPU架構和十核 GPU，較上一代 CPU性能提升5％，GPU性能提升超過10％。

ROG Phone 6D搭載的空氣動力風扇6也是華碩的創新，形容像是把棉被打開散熱通風，散熱面積增加9倍，有助手機降溫10度、散熱效率提升20％。