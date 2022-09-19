周孝安（左起）、周曉涵、洪都拉斯、陳亞蘭、王彩樺、李興文、鄒承恩、楊晴出席《加油喜事》新戲開鏡。（TVBS提供）

TVBS全新8點檔家庭輕喜劇《加油喜事》19日正式開鏡，剛入圍金鐘獎最佳男主角獎的陳亞蘭攜手王彩樺、劉秀雯、洪都拉斯、李興文、周曉涵、周孝安、鄒承恩、楊晴、臧芮軒、劉育仁、馬國賢、李承鴻、潘映竹全員到齊。還在拍《機智校園生活》的周曉涵坦言：「現在都是跟學生對戲，接下來要跟前輩們演戲，很緊張。」她也擔心自己沒有體力，希望盡量不要軋戲。

有了之前宥勝「下車」時被賜死「領便當」，讓《機智》觀眾大崩潰的前例，周曉涵擔心講「提前下車」會讓粉絲傷心，數度保證：「我一定會是Happy Enging，不會人間蒸發！不會讓觀眾心碎。我是說真的，我不會死掉！」她說自己「那邊」（《機智》）剩下的部分不會太多、就會來「這邊「（指《喜事》），新戲她的部分也還沒開始拍，只有定完裝。

這兩天全台震不停，18日劇組正巧在地下室定裝，地震前先停電半小時，地震後又再次停電，周曉涵餘悸猶存說：「滿有感覺。」飾演她爸爸的李興文則表示，當下馬上唸大悲咒，保佑平安，他幽默地說：「現場定裝本來就已經兵荒馬亂，大家都在忙工作，地震來像調味料，之後馬上恢復正常。」

王彩樺對於地震則停留17日晚上，當時她在民視拍攝《黃金歲月》，人正在攝影棚排戲，當下感受到明顯晃動，「整排燈一直晃，還要找地方閃，一樓已經這麼大，更何況高樓層，當下打電話回家報平安。」至於18日下午的地震她則處在「失憶」狀態，老友洪都拉斯忍不住幫被虧「腦霧」的她歸納出重點，當時她已經定裝完後去趕高鐵，因為人在車上才對地震沒有太大感覺，因地震影響班次，她怕趕不及去中部直播，還因此提前上車。