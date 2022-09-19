SOOCKER搜客今日推出「EaSYMiNT：電商賦能型NFT鑄造暨空投」應用程式，為全台第一個專為電商品牌量身打造的解決方案，協助品牌鑄造具備特定福利權益的賦能型NFT、並空投給購買指定商品的消費者，提供品牌兼具客戶經營與創造營收的創新機制，讓NFT能普惠運用於電商場域。EaSYMiNT應用程式已於EasyStore開店平台的擴充市集正式上架，全台透過EasyStore經營電商的逾萬家品牌，在2022年年底前均可免費下載使用。

研究機構Messari指出，截至2022年2月底，總市值超過150億美金的NFT十大市佔率分類中、除了頭像、遊戲、藝術與收藏等前四大類型，排名第五的「賦能型NFT 」，是電商品牌有極高意願嘗試採用作為行銷與客戶經營的工具；但品牌主必須具備了解區塊鏈技術、智能合約、錢包、Gas Fee (礦工費)、鑄造與空投等技術，相當費時費力。

沂動行銷執行長王秋鎮指出，SOOCKER搜客觀察到電商市場待滿足的一個缺口，就是電商品牌如何應用NFT於日常營運的場景，除了可以締造全新的消費者體驗之外，也有助提升銷售力。因此SOOCKER搜客開發「EaSYMiNT 電商賦能型NFT鑄造暨空投」應用程式，消彌電商品牌進入NFT的技術障礙，協助品牌零技術門檻銜接Web2.5，邁向Web3.0。

王秋鎮表示，在電商的場域中，NFT是有多元應用想像空間的。舉例來說，品牌可以賦與NFT免費飲品、打5折，甚或參與全球新品發佈會等等權益功能，這也就是所謂的「賦能型NFT」。而持有該NFT的消費者，除了可以選擇自行使用該權益，也可以選擇在例如OpenSea的交易平台轉讓出售該NFT，為品牌創造兼具經營熟客與召募新客的價值。此外，也類似規畫日常設計行銷活動一樣，品牌在EaSYMiNT後台設定時間、指定商品清單、NFT賦能內容與NFT鑄造數量；品牌也可設定是否從NFT次級市場交易收取分潤。

而消費者購買指定商品、並過了商品鑑賞期，EaSYMiNT即會空投品牌NFT到EaSYMiNT為消費者建立的錢包；消費者則可隨時查看、分享或移轉其所持有的EaSYMiNT合作品牌所發行的NFT。