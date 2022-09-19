公教人員由於收入及退休金穩定，一直是讓人稱羨的工作，然而隨著通膨風險持續升高，台灣社會有邁入少子化及高齡化的趨勢，再加上年金制度改革，公教人員若想要在退休後過上安穩的高品質生活，勢必得加強第三層來源在退休前多準備。有鑒於此，開發金(2883)旗下中壽新推出「中國人壽鑫喜年年美元利率變動型終身保險－定期給付型」，助公教人員補足保障缺口，樂退生活年年心喜。

收入穩健是公教人員退休準備上的一大優勢，然而退休準備不是只有存款，還要打造穩定現金流，以及準備期間及退休後的保障規畫。因此，「中國人壽鑫喜年年美元利率變動型終身保險－定期給付型」即針對公教退休市場，繳費首年即享高保障且保障終身，多幣別資產配置能分散環境波動下資產減損的風險，能同時滿足保障及資產累積的需求，公教人員或其家屬皆可投保。

該商品以美元計價，繳費年期可依自身需求選擇6年及10年，並提供多種保險費費率折減，最高可折減3％。投保本保險經核保後享有身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金，且設計2至6級失能豁免保險費機制。

此外，以宣告利率為基礎，有機會年年享增值回饋分享金(非保證給付項目)，繳費期滿後符合條件可年年領取生存保險金，讓退休後也能有一筆穩定現金流。另外，分期定期保險金給付的設計，彰顯保險本質及保障精神。