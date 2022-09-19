努力消除C肝，屏市辦免費篩檢。(郭亮文提供)

根據國人十大癌症死因資料分析，肝癌高居癌症死因第2位，C型肝炎則是肝臟第二號隱形殺手，台灣目前慢性C型肝炎病人約40萬人，且近半數民眾不知道自己感染C型肝炎病毒，或即使知道也沒有定期就醫追蹤，屏東基督教醫院與屏東和平扶輪社共同舉辦C肝篩檢，逐步邁向2025年消除C肝目標。

根據數據顯示，C型肝炎在台灣地區成人感染率約為1至2％，估計大約有30萬人受到感染，感染途徑主要是經由輸血、血液透析或濫用注射藥物，而其他感染途徑包括使用受病毒汙染注射針頭、針灸針、紋身針、穿耳洞針、刮鬍刀或牙刷等。

屏東和平扶輪社長郭亮文表示，衛福部對於C型肝炎防治目標希望「2025年C肝口服新藥治療人數達到25萬人」，超越WHO所訂目標，為達2025年消除C肝目標，因此積極辦理C肝預防，降低新感染個案發生及癒後感染；並透過篩檢，找出潛在病人及銜接病人醫療照護，以提升治癒率，使台灣的C肝防治成為國際學習典範。