近2日地震頻傳，在花蓮旅行的中天新聞主持人方詩瑋，18日在玉里、池上等地出現嚴重災情時，立刻使用手機前進災區進行直播，帶來第一線的災情狀況，方詩瑋坦言當下內心雖然害怕，但也立刻調整好心態，鎮定地進行訪問。

方詩瑋說事發當下正在壽豐鄉海邊，當下還未感受到強度，是後來的第2波強震才讓她很有感，原本要回台北的她得知公司需要記者支援現場直播時，立即帶著手機趕往災區，為中天新聞的觀眾帶來最即時的訊息，「雖然我還是以醫療節目為主，但主持人也有新聞魂，同為媒體人，哪裡有需要，我們就哪裡去」。

方詩瑋回想起玉里超商倒塌的景象，仍震驚不已，她說當下知道還有一對母女在倒塌建築物內時相當揪心，在看到救難人員順利救出受困母女後才鬆了一口氣，她也在現場獨家訪問花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁，「我真的非常敬佩他們，因為他們跟我同時都在第一現場，而對於災報他們也都是即時掌握。」

在主持方面有豐富經驗的方詩瑋，第一次以記者的身分及角度在現場報導地震消息，「我是主持的老鳥，新聞的超級菜鳥」，她也在公司支援團隊抵達現場後，在旁觀摩、體會新聞工作者的艱辛，「當下滿心都是不安與擔憂，期望災情不會再有任何傷亡，也希望災區早日恢復。」

中天新聞為提供花蓮強震的完整資訊，除了19日凌晨12點臨時加開別由主播何橞榕主持的地震特報，何橞榕是剛主持完國際型「前進戰略高地」live節目，立刻就轉進播報災難新聞，專業能力受到網友肯定! 而在19日下午發生6.8強震時，正在主持「周末大爆掛」live節目的李珮瑄，也立即詢問現場來自花蓮的來賓王尚智關於花蓮地震帶生活情況，讓觀眾能立即感受身為花東人面對地震的日常生活常態!

中天新聞轉型新媒體，重要新聞事件不缺席，全體總動員北、中、南同仁投入地震災情報導，去年在花蓮台鐵車禍創下中天全記錄直播的蔡秉宏(大冰宏)，今年已經是老鳥級經驗，也前進災區做第一手的直播報導，就是帶給觀眾有別於其他新聞台，更完整的現場資訊。