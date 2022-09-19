有著「雪波戰神」之稱的郭鬼鬼，有著亮眼外貌和G級魔鬼上圍，古靈精怪的性格深受粉絲喜愛，IG狂吸74萬人追蹤，她也不吝分享辣照，今(19日)透過臉書曝光一張「早安圖」，有料身材全藏不住，更有不少人指出模樣神似日本國民女優三上悠亞，電暈一大批網友。

郭鬼鬼今早(19日)在臉書貼出一張超辣照，和粉絲撒嬌打招呼寫下：「早安」，可看到她身穿著米白色內衣，搭配藍色牛仔褲，一對傲人雙峰不僅呼之欲出，還擠出胸前深邃一條線，連帶螞蟻腰和腹肌線條也秀出，完美身形一覽無遺，而她更對著鏡頭歪頭擺拍，並做出無辜又卡哇伊的表情，根本超萌。

郭鬼鬼的早安照，被指神似日本國民女優三上悠亞。(圖/郭鬼鬼 FB)

更吸睛的是，許多網友認為郭鬼鬼這張照片神似三上悠亞，紛紛留言：「我還以為是三上」、「這張我認不出妳了。不一樣的美」、「以為是哪位日本動作片女星」、「微改名，三上鬼亞」，而其他人也誇說道：「我整個人精神都來了」、「一早讓人頭暈的不是地震，是鬼鬼啊」、「阿鬼師真百變造型，樣樣都適合」。

郭鬼鬼曾在台南美術館的「亞洲的地獄與幽魂」拍美照，引起網友討論。(圖/郭鬼鬼 FB)

其實郭鬼鬼穿搭一向火辣又有梗，6月台南美術館舉行「亞洲的地獄與幽魂」僵屍特展時，便應景敞開衣扮「超兇道士」，可看到身穿黃色道袍的她，露出胸前招牌雪乳以及一雙白嫩美腿，雙手還比出施咒的手勢，超有創意又火辣的擺拍非常吸睛。