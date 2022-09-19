韓國產業通商資源部長官李昌陽今（19）日在中國杭州舉辦的「產業鏈供應鏈韌性與穩定國際論壇」上發表影片致辭時提議，中韓為穩定全球供應鏈，可靈活展開多管道溝通。習近平則強調，中國願與各國共同構築安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產業鏈供應鏈體系。

韓聯社引述李昌陽的話稱，最近全球經濟不確定性加劇，碳中和、數位轉型等挑戰課題堆積如山，國家之間互相合作、互惠互利變得十分關鍵。為確保全球供應鏈穩定，必須活絡雙邊乃至多邊協商機制等多種管道的溝通，韓國正通過積極參與多邊協商機制，為全球供應鏈穩定發揮建設性作用。

李昌陽提議，各國政府共同支援企業在穩定、可預測的環境下展開經營活動，並及時應對碳中和、數位轉型等新模式變化。

另據新華社，習近平向論壇致賀信指出，維護全球產業鏈供應鏈韌性和穩定，是推動世界經濟發展的重要保障，符合世界各國人民共同利益。中國堅定不移維護產業鏈供應鏈的公共產品屬性，保障本國產業鏈供應鏈安全穩定，以實際行動深化產業鏈供應鏈國際合作，讓發展成果更好惠及各國人民。

習近平強調，中國願同各國一道，把握新一輪科技革命和產業變革新機遇，共同構築安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產業鏈供應鏈體系，為促進全球經濟循環、助力世界經濟增長、增進各國人民福祉作出貢獻。

此次論壇是中方去年10月在二十國集團（G20）峰會上提議舉辦的活動，由中國工業和信息化部等主辦，本月18日至20日在杭州國際博覽中心舉行。