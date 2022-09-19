發展海洋休閒經濟，雲林縣政府千萬元打造2釣魚平台。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

行政院海洋委員會海洋保育署配合「向海致敬」政策，推動「友善釣魚行動方案」，雲林縣政府爭取千萬元經費，分別在台西鄉與口湖鄉設置釣魚平台，預定今年11月中旬完工，19日雲林縣長張麗善前往現勘，希望打造更多優質的垂釣場域，加速發展海洋休閒經濟。

野外垂釣是許多民眾喜愛的休閒活動，其周邊經濟效益龐大，海洋保育署因此推動「台灣友善釣魚行動方案」，以安全至上、環境維護、資源永續3大核心為主軸。雲林縣政府規畫「台西及口湖友善釣魚平台及周邊環境改善工程」，經費共1250萬元，由海洋保育署補助1000萬元，縣府自籌250萬元。

張麗善表示，台西友善釣魚平台位於台西1號水門調節池側，既有平台及護欄老舊破損，釣客只能坐在防汛路邊釣魚，車輛來往頻繁相當危險，因此將利用防汛道路邊緣為基礎，平台往外懸臂串聯至越堤階梯跨越堤防，並新增步道銜接舊有哨所，將舊有哨所整理成臨海的觀景休憩空間。

口湖友善釣魚平台位於口湖臨海園，停車場、廁所等服務設施完備，因為水門有魚群進出，吸引許多釣客在此垂釣，將連同公園綠地動線系統一併改善，透過這個計畫，讓釣魚平台成為系統的延伸，可進一步將公園設施與各類型釣魚活動聯結，打造更多元的休憩空間。

張麗善指出，2處釣魚平台完工後，後續維護將由縣府與台西、口湖鄉公所共同執行，負責環境整理、垂釣資源分享、安全救生設備、颱風示警等。目前台61線西濱快速公路已全線通車，縣府為搶攻西濱快商機，規畫「發現61幸福公路」，台西、口湖釣魚平台將是一大賣點。