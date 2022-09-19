台東縣池上鄉18日下午2時44分發生規模6.8超大地震，深度7公里，各地最大震度台東6強、花蓮6弱，南投5弱，嘉高南雲屏彰中苗宜竹北4級，桃澎3級，馬祖1級。而國民黨台北市長候選人蔣萬安今（19）日就在臉書上表示，921地震將滿23週年，「防災準備不可懈怠」，更直言家中更要準備「地震包」，才能確保震災來襲時，身邊有藥品、手電筒、收音機、乾糧、清水等物資，引發討論。

蔣萬安在臉書上指出，花東餘震頻繁，已經傳出嚴重災情。蔣萬安說，自從23年前爆發921大地震，成為全體國人傷亡慘重的一夜；我國各級政府的防災、減災及救災的水準顯著提升。「這次的地震，我們看到花蓮、台東的地方政府的救災反應快速，相當令人感謝；但我們不能自滿，因為災害防救的成果和國人生命安危息息相關，因此『沒有最好，只有努力做到更好』」。

蔣萬安也在此呼籲，中央政府儘速組成專業技師團隊馳援花東，協助當地政府針對各項公共建設，如道路、橋樑、隧道、學校機關、旅遊景點等，進行全面體檢，做災損評估及預防。同時蔣萬安也提醒，在個人層面，民眾要確保逃生路線暢通，樓梯間不可堆放雜物；蔣萬安最後也直言「為了家人的安全，我們應該要時時警惕，莫因921大地震已經過了23年，就有絲毫懈怠」。