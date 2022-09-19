新北市府2020年協助全球第二大英商洲際酒店集團，進駐樹林車站旁開設國際級「智選假日酒店Holiday Inn Express」，當初預期2023年開幕後會帶動周邊產業，未料疫情衝擊，業者取消酒店計畫，決議朝商辦大樓規畫，帶動地方就業機會落空。對此，地方議員建議，為帶動土樹三鶯地區觀光，市府仍應持續招商大型旅宿業。

士品集團與洲際酒店集團先前合作，相中樹林火車站周邊土地，計畫斥資10億元興建國際級酒店，經發局當時也舉行記者會，邀請新北市長侯友宜見證兩業者簽約，業者也預估會創造超過200個就業機會，未料經發局協助業者取得建照後，疫情攪局，導致酒店計畫落空。

經發局表示，士品集團因考量疫情嚴重衝擊、基地狹小可設置客房數有限等綜合因素，評估繼續推進旅館計畫，恐會有收支兩平疑慮，因此將用途調整為地下4層、地上12層的現代化商辦大樓，引進產業研發及支援性服務業、商業貿易等進駐，希望協助大樹林地區傳統工業區達到生產製造與國際商務雙重均衡的綜合發展。

市議員陳世榮質疑，市府當時積極宣傳，未料業者取得執照遲遲未動工，他一問之下才發現計畫調整，業者因疫情調整方向無可避免，但市府應該積極輔導，該案基地原本就相當狹小，市府應該給予建議，了解業者困境，不是一開始就做大外宣，國際酒店規畫落空後，令地方相當失望。

市議員廖宜琨建議，土城、樹林、三峽、鶯歌地區是串聯的觀光生活圈，因此市府推行該計畫時，他也是大力支持，如今業者改為做商辦大樓，其實對地方效益不大，市府未來若要協助業者做商辦大樓，應該選擇大柑園地區，該區鄰近交流道、捷運，又可規畫較大的樓地板面積，較為合適。

市議員洪佳君表示，樹林火車站進出人數是全國前十名，這也是業者當初發展住宿的契機，證明樹林仍有發展大型住宿的商機，雖然現況受疫情影響，業者決議調整方向，但市府還是要積極接洽大型旅宿業者進駐樹林，對於地方產業都是良善發展。