全球電子紙產業伴隨數位化、ESG永續發展趨勢而高漲，基於電子紙省電、低碳的優勢，使電子紙平板、電子貨架標籤、電子筆記本等產品快速滲透至消費和商用市場。據TrendForce預估，2022年全球電子紙市場規模約46.5億美元，年增48.1％，2026年上看203.4億美元。

TrendForce表示，目前元太是全球最大電子紙模組、電子墨水薄膜與其他相關材料、以及電子標籤等成品供應商。元太除了有新產線持續挹注其營運表現外，最大獲益來自與多家廠商的結盟合作，例如與清越科技、亞世光電、江西興泰科技等電子紙模組廠合作開發推動電子紙產業化，運用彼此的技術、製造與市場優勢，擴大電子紙在中國市場的應用版圖。

電子紙產品如電子紙平板、電子標籤，主要是由顯示模組、無線傳輸晶片、電池三部分組成。其中，電子紙顯示器模組的內部結構是電子墨水塗布在一層塑料薄膜上，再貼上TFT面板，需經由驅動IC控制形成像素圖形。而電子紙 TFT 面板應約配置11 顆驅動IC。隨著電子紙趨勢持續朝向大尺寸螢幕推進，驅動IC配置數量也將隨之增加，有助於供應商天鈺、晶宏與晶門未來五年於電子紙領域的表現，尤以電子標籤驅動IC市場主要由這三家公司均分。

天鈺方面，主要產品多集中在電視、PC等消費性電子產品，其次則是電子標籤、電子紙，EPD及TCON IC佔整體市場營收約15%。晶宏方面，目前其EPD IC訂單能見度已達2022年底， 而STN驅動IC訂單以車用、工業用儀器設備與白色家電領域居多，該廠商已將部分產能轉移至12吋廠，且據TrendForce了解，2020~2022年晶宏用於電子標籤驅動IC有約75%產能來自12吋晶圓代工廠，且目前正積極推進12吋80nm、70nm，相較其他競爭者採用 8吋晶圓代工廠來說更具有成本優勢。晶門的部分，電子書閱讀器、電子標籤均有，主要產品為EPD驅動 IC、OLED 驅動IC、Mobile IC與大型顯示IC。

TrendForce表示，從電子紙市場未來趨勢與現有數位技術應用來看，各類電子紙產品可融入智慧物流、智慧倉儲、智慧零售等領域以取代傳統用紙，透過雲端平台及物聯網的布建，可以隨時更改貨架標籤、即時取得庫存量資訊，進而降低人力成本、減少傳統紙張用量。尤其在數位化、永續發展的態勢下，零售、物流與倉儲等相關企業對採用電子紙平板、電子標籤等產品的意願將大幅提升，加上隨著彩色電子墨水屏技術快速提升，各類電子紙產品從黑白走向多彩化發展，成為電子紙市場規模的主要成長動能。