「台北國際塑橡膠工業展(TaipeiPLAS)」即將於今(2022年)年9月27日至10月1日在南港展覽1館與「台北國際製鞋機械展(ShoeTech Taipei)」同期舉辦，睽違4年的實體展齊聚300家參展廠商使用1300個攤位，為本年度亞洲最具指標之塑橡膠暨製鞋機械專業展。

開展倒數之際，由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的台灣國際專業展說明會暨記者會，展覽主辦單位外貿協會王熙蒙秘書長及機械公會魏燦文理事長皆展示對今年展覽的信心並分享展覽亮點訊息，並與塑橡膠機械及製鞋機械龍頭企業暨指標參展商-富強鑫(6603)集團王俊賢執行長、台中精機黃明和董事長、川奇機械張明立副董事長暢聊產業趨勢及市場展望。

外貿協會王熙蒙秘書長指出，台灣塑橡膠及製鞋機械產業憑藉高彈性、高客製、高效能特色，再結合台灣本身ICT優勢，有效推進數位轉型、實踐循環經濟，提高競爭力。本屆TaipeiPLAS集合全球塑橡膠加工及材料技術在智慧及永續方面的創新成果，尤其塑橡膠產業應用領域廣，於電動車、航太衛星、醫療、資通訊等都有更高階的新興運用，歡迎各界9月27日至10月1日蒞臨參觀，保證會大有斬獲，而為服務國外買主採購需求，外貿協會也媒合約100場次實體及線上採購洽談。機械公會魏燦文理事長也特別點出，近年來臺灣塑橡膠機的發展朝向全電化、伺服馬達、多站聯動、原料及能源循環利用等方向，讓機械設備本身附加更多智慧化、節能減碳的功能，成功在競爭激烈的國際市場中站穩腳步。

面對近年國際經貿環境變化快速，以及原物料價格波動、通膨、匯率衝擊、俄烏戰爭等因素干擾，台灣塑橡膠及製鞋機械產業展現出超凡的韌性及抗壓性。今天的座談中富強鑫集團王俊賢執行長、台中精機黃明和董事長及川奇機械張明立副董事長侃侃而談，分享企業邁向較高階、創造高附加價值的轉型與佈局策略，同時將循環經濟思維植入企業經營理念。除了到場的三家企業，國內外從材料端到製造端指標參展企業都將於今年TaipeiPLAS齊聚，包括如鼎坤、華嶸、百塑、一億、鳳記、震雄、誠玉開發、鏈發射出、世林機械、金爪、哈鏌、台塑、上銀、銀泰、天崗、BASF、ARBURG、WITTMANN BATTENFELD、ENGEL、JSW、Shibaura等都已經摩拳擦掌，於本屆TaipeiPLAS大秀最新研發產品及技術。

台灣具備完整的塑橡膠供應鏈，從上游化工廠，到中下游基礎原料產業，帶動塑橡膠、化纖產業的蓬勃發展，塑橡膠機械出口排名全球第六，製鞋機械出口則位居全球第三。2022年1至8月台灣塑橡膠加工機與製鞋機械出口總額7.04億美元，台灣製鞋機械的出口總額則有7095萬美元，分別較去年同期成長7.71%及18.9%，寫下耀眼的出口佳績。隨著台灣邊境管制鬆綁，本屆TaipeiPLAS預計也將迎接來自重點市場買主來臺觀展採購，為我國產業疫後復甦吹響號角，後續可望帶動2023年更多國際買主及外商前仆後繼來台。