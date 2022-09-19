燃料成本持續高檔，經濟部電價審議會今天再度召開討論10月電價，基於通膨壓力仍大，政府已編列1500億元為台電增資等因素，拍板下半年電價不調漲。但基於乾旱提前、秋老虎發威，另決定明年起，2.5萬戶高壓工商業的夏月電價延長1個月，從5月中一路實施到10月中。

上次7月電價平均調幅8.4％，工商大戶調15％，這次10月決議不調，每度售價維持平均2.8458元。電價委員會會中表示，由於政府有增資台電，要求台電應研財務改善方案，提出資產重估等。

夏月電價提前討論2年，這次終於定版。經濟部表示，是由於5月易早熱乾旱現象，10月又常有秋老虎，此時空污季高達270萬瓩燃煤機組因環保停機，因此決定大戶夏月電價從原來6月至9月，擴大為5月中至10月中旬，延長1個月。

夏月電價每段比非夏月貴13％到27％，但台電表示，基於總電費不變原則，會同步從明年1月1日起，調降非夏月電價費率。經由夏月電價提早實施，估計減少50萬瓩，相當於台中一部機組的發電量。