ilapothecary 英草社 NO.27 藍鬱晚香系列 形象圖。（英草社提供）

被英國雜誌譽為為美容界帶來革命性改變的品牌「ilapothecary英草社」，為目前保養市場上難得的天然品牌，採用天然保存劑，不使用Paraben類、丙二醇、乙醇胺等化學防腐劑，產品更是深受好萊塢明星、英國皇室成員及名人青睞愛用。

2018年於英國上市以來，短短四年半的時間，已獲得許多雜誌期刊的獎項，獲獎名稱甚至不僅止於美容保養，特別在於健康獎、心理學雜誌等都有其報導。

在品牌創作上，也以「生命靈數」賦予產品能量，從瓶身可以看出，每一個產品都由一組「生命靈數」組成，可稱之為產品的「內涵密碼」，0到9 各別數字皆有不同含意，組合起來更是碰撞出不同的個性，在產品面上也賦予產品不同的功效及能量處方。

本次推出的「NO.27 系列 藍鬱晚香系列 」代表著「肯定自我強化內心」，「2」是「1」的主導力和領導力的延伸，代表著女性溫柔、依賴具有包容母性的特質，同時 2 也是一個兩極化的數字，陰與陽、男與女、黑與白、真與假綜合於一體的數字，代表著用溫柔但堅定的性念來面對生活中的一切，「7」 代表每個人內在都會需要尋找自己存在社會的價值與意義，希望找到存在意義與精神層面的關聯密碼，進而挖掘出事物的實相。

NO.27 系列以「2 」的自省和回顧特質再加上「7」的修復再出發的特質，成為後役情時代 必備的生活商品之一，拿回生活中的制定權和選擇權，發揮見招拆招以及能在巨大壓力下，找回讓自己平靜與面對挑戰的能力。將生活的開關鍵掌握在自己手上，適時的讓自己按下暫停休息鍵成為自己的主人。

「2」和「7」在生命靈數上，代表自省及修復再出發，「NO.27 藍鬱晚香系列」成分當中揉合「快樂鼠尾草、晚香玉、苦橙葉、玫瑰天竺葵」等主要成分，強效植物精油煉製，有效幫助提升心情、自信心，舒緩挫折感，創造愉悅氛圍。快樂鼠尾草擁有強大振奮及賦活能量，自古就是自然界的幸福精油之一，它能夠幫助人心情放鬆，提升自信、平撫挫折感，重新燃起希望。