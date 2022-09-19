亞果遊艇集團旗下燦星旅遊宣布，延攬前華旅網際旅行社總經理羅俊英擔任產品部副總經理，盼挾羅俊英的豐富經驗，在國門開啟後，能為產品備好策略方向。

台鋼集團旗下慶欣欣鋼鐵注資之後，燦星旅成為台灣第二大資本額旅行社。燦星旅總經理殳蓁蓁表示，燦星旅以「備資金」、「雇人才」、「登數位」、「拓商機」、「拚升級」、「樂永續」六個階段進行，將燦星從過去OTA、B2C基礎架構下，擴大B2B與B2E合作。

羅俊英在台灣航空業與旅遊業界相當資深，過去從基層做起，曾歷任包括華航營業部航線管理規劃、負責台灣商務差旅全球FIT票務市場、華航外派大陸溫州總經理(負責中轉市場開發)、華旅網際旅行社總經理，經驗非常豐富，相信國門開啟後，能為產品備好策略方向。

羅俊英表示，人生上半場在華航職場歷練，「做中學、學中做」收穫滿滿，謝謝燦星提供舞台，讓人生下半場重新再出發，與燦星團隊共同打拼，將產品開發拓展上更寬更廣，能從點、線、面都能成長發展。

羅俊英強調，後疫情時代的改變，將旅遊也帶往下一個層次，而中高端、運動休閒等主題性旅遊，是另一項更為專業的領域，將以所學經驗全力以赴。