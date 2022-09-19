陳亞蘭（右）、王彩樺在《加油喜事》中有閨蜜反目後的精彩對決。（TVBS提供）

洪都拉斯（前排左起）、劉秀雯、陳亞蘭、王彩樺、李興文（後排左起）、馬國賢、劉育仁、周孝安、周曉涵、鄒承恩、楊晴、臧芮軒、潘映竹、李承鴻，19日出席《加油喜事》開鏡。（TVBS提供）

周孝安（左起）、周曉涵、洪都拉斯、陳亞蘭、王彩樺、李興文、鄒承恩、楊晴演出《加油喜事》。（TVBS提供）

TVBS全新8點檔家庭輕喜劇《加油喜事》一開鏡就傳喜事，主角陳亞蘭入圍第57屆金鐘獎最佳男主角，她19日一身黑金裝扮出席開鏡儀式，攜手王彩樺、劉秀雯、洪都拉斯、李興文、周曉涵、周孝安、鄒承恩、楊晴、臧芮軒、劉育仁、馬國賢、李承鴻、潘映竹全員到齊。劇中陳亞蘭、王彩樺飾演因誤會友情決裂的閨蜜，30年後因一場婚禮重逢，再次引爆兩人之間的世紀恩怨，並想盡辦法阻止彼此成為親家，上演一場諜對諜的愛情、家庭輕喜劇。

陳亞蘭與王彩樺分別穿上一黑一白小洋裝亮麗登場，從合照時就「尬」起來，陳亞蘭假裝用手肘擋住對方的深V領口，開玩笑說：「就是讓她沒看頭啦！」小露性感的王彩樺則說：「她不可能露，露的交給我，我一定要聽皇上的指令。我想說如果裡面穿小可愛，會浪費這件新買、第一次曝光的衣服！本來還想說連內衣也不要穿！」

王彩樺強調自己這次角色跟過往形象大不同，不僅跟阿姐可以互鬥，還是有氣質的「弄對方」，「我這次在戲裡是有氣質的，不搞笑，這角色有挑戰性，跟平常很不一樣」，但她講得太認真，反而被認為在搞笑。

被問姊妹淘對戲感覺？陳亞蘭開玩笑說：「我是前輩，妳先說！」王彩樺表示：「亞蘭姊在我們心目中是女神，也是我的皇上，這次跟她對戲，角色有較勁的感覺，我有點擔心又害怕。」陳問「妳會怕嗎」，她說：「有一點點，但是在戲裡面演的話，我是真的不屑。我們是真的很好的閨蜜，後來反目，事隔幾十年又再見面，這過程目前還不能說。」她說之前跟陳亞蘭演歌仔戲時，演過她的愛妃、隨從，甚至演過她的太監，這次要演好姊妹，自己真的很期待，「她是戲精、戲神，跟她對戲只有爽快兩字！」

陳亞蘭說，「跟彩樺認識很久了，每次只要演歌仔戲，她一定赴湯蹈火，在所不辭，義無反顧來演出，分文不取，讓我非常感動，應該是受我的感化」。王彩樺則說：「因為妳為了傳承歌仔戲，非常辛苦，也花了很多錢。」陳亞蘭感動地說，兩人私底下互動滿好，還有一個群組，「知道要跟彩樺演這部戲，其實滿開心，因為我們平常就很有默契，默契是一種尊重，她對任何人都很尊重，不只是對我，所以她在演藝圈裡，算是年輕人的好榜樣。」

王彩樺手上工作滿檔，最近同時拍TVBS和民視的戲，還有主持、唱片、舞台劇及直播等工作，被洪都拉斯虧她同時軋6件事，她坦言自己每天工作超過10小時，有時睡不到3小時，工作3、4個月才休息1天，就覺得好幸福喔，「只要可以躺在家裡沙發、看著窗外，如果能再聽著雨聲，就覺得好棒了」，坦言人生已經很久沒有休長假，前陣子確診休息7天是她有史以來休息最久的，不然幾乎都是在工作，「當年就連生完第一胎，都第6天就出來拍戲。因為那個單元要收尾，製作人來拜託，戲裡也寫我懷孕、生小孩、坐月子，當天劇組把所有冷氣關掉，我戴著圍巾帽子手套演了10幾場戲，邊演邊躺，還好當時是自然產還可以這樣，我第2胎也是休息1個月就出來拍戲」。

劇中飾演超級龜毛貴婦的她，對老公李興文馭夫有術，調教打造出完美老公、小孩和狗狗，戲外的她說自己很open，只有以前剛結婚時會奪命連環摳，一天打20、30通 給老公，簡直有病，連老公都抱怨「可以給我空間嗎」，她後來慢慢告訴自己要放手，「可能從小環境關係，我沒有媽媽，很沒有安全感，很窮、自卑感又重，很怕失去，根深蒂固地怕失去。後來慢慢讓自己習慣、告訴自己沒關係，互報平安就好，有什麼事再問，現在已經鬆10幾年了啦，因為我們有共同的信仰，都是藏傳佛教，知道要寬容對待，有事溝通、講開，慢慢就覺得人生沒什麼好計較，可以當夫妻當朋友是累世、修幾世才有的緣分！」