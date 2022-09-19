新北市平溪區天燈節為享譽國際觀光活動，活動期間外，平時遊客造訪仍然絡繹不絕，平溪區公所為完善十分老街道路鋪面及公共設施，積極爭取內政部營建署前瞻「提升道路品質計畫」，並於今年8月中完工，完工後十分老街至十分火車站道路景觀將以嶄新風貌呈現，也希望大家在閒暇之餘同遊平溪，點一盞天燈共享山林美景。

新北市平溪區觀光資源豐富，區內有十分瀑布、十分老街、望古瀑布、平溪老街、菁桐老街等等，均別具特色，吸引各地民眾前來遊歷，尤以天燈節更是遊客造訪之高峰，於疫情前(108年)十分旅遊服務中心統計資料，全年度旅遊人次達420餘萬人次，除平溪區天燈節外，平常期間每月平均仍有30餘萬人次造訪，而於疫情情間(109~110年)，分別仍有220萬及110萬人次/年造訪，其景點魅力已然不言而喻。

國內疫情逐漸趨緩且世界各國也逐步解封，平溪觀光業期待各地遊客造訪旅遊。(圖/ 新北市政府養護工程處提供)

新北市政府養工處表示，平溪十分老街可串連至十分火車站，老街周邊店家販售傳統小吃美食及各項文創商品等均各有特色，為遊客造訪之熱點，而周邊道路設施主要為公所97年辦理「十分車站周邊公共設施及老街再造工程」迄今已十餘年，原道路採石材鋪面部分，因長年使用已有局部破損或沉陷情形，公所雖極力辦理修復，然除維修成本日益提高外，亦難保持既有樣貌，為維護觀光品質及維護道路安全，目前內政部營建署辦理前瞻「提升道路品質計畫」，積極推動人本環境及道路改善，故公所提報該計畫並經核定補助，全案於今年8月中完工，完工後將原石材鋪面改善完瀝青混凝土壓花，除改善前述問題外，更使整體街道煥然一新。

新北市工務局表示，內政部營建署長期推動市區道路及人本環境改善，本市部分路面及人行道改善亦因補助後而有全面性改善，本次平溪區十分老街道路改善，亦獲營建署支持，工程範圍除遊客經常走訪的十分老街外，十分國小周邊道路亦有進行改善，鋪面改善面積2,962平方公尺、排水系統改善168公尺，工程費用2,097萬，其中1,006萬由內政部營建署補助，可謂本案重要之推手；而平溪區公所於新冠疫情期間，整頓老街環境亦可進一步降低施工所造成店家之衝擊，如今國內疫情逐漸趨緩且世界各國也逐步解封，平溪觀光業期待各地遊客造訪旅遊。

新北市政府養工處補充表示，平溪區原以農業為主，後因蘊藏煤礦，而礦業利潤、薪酬較高，當地居民及外來人口相繼投入採礦工作，而為全面開採煤礦，礦商更投下巨資開闢平溪線鐵路，而使該區蓬勃發展，形成現今的平溪里聚落、菁桐坑聚落與十分里聚落，直到民國六Ｏ年代礦坑逐漸停採，致使人口大量外移，盛極一時的礦業城市又回復到以農為生的鄉村；凝視平溪鐵路，經歷了日治、光復及疫情，只是承載的意義有所不同，或許就是有著這樣的歷史而更具魅力，如今它又以嶄新風貌出現在大家眼前，期待各位的蒞臨追憶著它過往的風華。

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