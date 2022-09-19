南法百年經典品牌「Fer à Cheval法拉夏」，在居家清潔用品上無論在法國、台灣直至全世界，都深受消費者喜愛。

馬賽皂而製成的各種清潔用品如黑皂液、馬賽皂除垢清潔噴霧...等等，成分溫和皆具有清潔力並且兼具保養成分，法拉夏更將清潔兼具保養概念及有效成分運用在身體清潔，將古法製造的白色馬賽皂與法國當地精油調香師所調配的植物香氛結合推出「香氛馬賽皂」系列，所有膚質都適用，全系列皆為97％天然成分製成，不含任何爭議性化學成分，且獲「法國原產地保證標誌」認證。