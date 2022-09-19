異性緣的好壞不僅與外表有關，性格和言行舉止也十分重要。命理專欄《旺好運》分享，生肖屬虎、龍、蛇、羊、雞的男人多半女人緣好，特別吸引異性，然而女性朋友多，他們也不會到處拈花惹草，對待伴侶相當專情。

▍生肖虎

屬虎的男人性格強悍、有魄力，十分有男人味，因此桃花運一直都不錯，所到之處總能吸引許多女人的目光，但難得的是他們都很專情，對自己認定的對象忠貞不二。

▍生肖龍

屬龍的男人懂得說話、交際應酬，跟女人聊天也會哄得她們開開心心，女人緣非常好，而且他們在事業上肯打拚，多有成就，因此得到許多女人愛慕。

▍生肖蛇

屬蛇的男人個性比較高冷，但對任何人都很溫柔體貼，加上懂得關心身邊的人，因此很容易吸引女人注意，不論是生活還是職場上都有源源不絕的桃花。

▍生肖羊

屬羊的男人儒雅又紳士，是女人眼中適合結婚的理想對象，而且他們也很會疼老婆，給予對方滿滿的安全感，愛情跟友情更是分得一清二楚，絕不花心。

▍生肖雞

屬雞的男人浪漫、有氣質，而且天性樂觀，說話幽默風趣，雖然有時會忘記收斂自己的脾氣，但還是很容易吸引女人的目光。