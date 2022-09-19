用麥當勞歡樂點餐並於優惠碼處輸入FREE可獲10塊麥克雞塊買一送一好康，等同一份僅52元。（麥當勞提供）

繼光香香雞推出買大份香香炸雞，就能用9元加購田字薯餅活動。（繼光香香雞提供）

頂呱呱祭出「66折輕饗餐」促銷，99元就能吃到人氣炸物包含呱呱包和雞塊。（頂呱呱提供）

摩斯漢堡「派對點心盒」包含薯餅、雞塊等多款炸物，299元。（摩斯漢堡提供）

萬物皆漲，外食費用不斷攀升，速食店近期紛推一系列點心優惠，好比銅板價加購薯餅、66折小炸物套餐等，據了解，這類優惠最受小資族、學生族喜愛，尤其到每月下旬，若碰上入不敷出的窘境，就能靠划算促銷解解饞，也幫助業者在這波檔期提升1至2成業績。特別的是，選擇點心優惠也因族群有時段的差異，有業者透露，「下午3至5點的午茶時光，學生最常光顧購買小點心，上班族則會在晚上6至7點下班後帶一些回家果腹，省荷包又能吃到多樣美味。」

麥當勞27日前就推出歡樂送網路訂餐優惠，只要在購物車頁面右下方的優惠碼處輸入「FREE」可享10塊麥克雞塊、金黃地瓜條等買一送一，另天熱想吃冰也能嘗試新品「蕎麥焙茶冰炫風」，以醇厚焙茶粉拌入綿密奶香冰淇淋，最後灑黃金蕎麥粒，訴求輕甜爽口。

繼光香香雞點心類主打「田字薯餅」，以優質馬鈴薯酥炸，田字造型配上酥脆外皮、鬆軟薯泥，細嚼可感受鹹香洋蔥風味，適合肚子微餓的時刻品嘗，即起至30日購買大份香香炸雞就能用9元加購2片田字薯餅，等同下殺4折，省錢又可提升飽足感。

頂呱呱30日前則推「66折輕饗餐」活動，99元就能享用人氣品項呱呱包、阿勇雞塊，外加一杯飲品，業者自豪呱呱包為業界首創，將台灣傳統美食油飯包進雞皮再油炸，顆顆填滿炒香的糯米和香菇，美味難以複製；阿勇雞塊則以品牌吉祥物命名，酥脆口感搭番茄醬更美味。摩斯漢堡也搶攻點心商機，即起開賣「派對點心盒」，內含金魷魚薯餅組、摩斯雞塊、大薯、黃金夯地瓜、大冰紅等，為多人午茶時光提供高CP值的大份量選擇。