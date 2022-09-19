資誠PwC聯合會計師事務所家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛表示，台灣家族事業多是「傳子不傳賢」，兩代傳承要是僅限縮在「繼承」範圍，而繼承講究的是「分配」的藝術，分配的不好，容易造成家族爭產恩怨，甚至對簿公堂，企業主應及早規劃。

近來不少名人夫妻離婚、家族企業輪番上演經營權之爭的新聞屢躍媒體版面。洪連盛表示，華人社會因血緣關係的私心，甚至因為婚姻的關係讓家族、家庭的人口結構更為複雜，一旦處理不好，最後可能淪落到必須靠法律來解決。

資誠家族及企業永續辦公室自2021年起，透過舉辦三節策略論壇與出版專刊等專業分享，與台灣家族企業的大股東、董事長們共同探討家族傳承的重要性。並於2022年9月16日正式發行《2022中秋策略專刊》，探討從結婚、生子到死亡等人生大事，對財富傳承的影響及須注意的議題，或當自己或家人面臨離婚、死亡時該懂的法律議題，以及一旦面臨離婚及繼承訴訟，該注意到的法律眉角。

舉例來說，父母在子女婚嫁時，贈與總金額不超過100萬均不計入贈與總額，再加上父母每年度都有贈與免稅額244萬，若子女預計在過年前結婚，父母可在年底年初各使用各年度的244萬免稅額，再加上不計入贈與總額的100萬婚嫁時所贈與的財物，子女便能從父母身上取得1,176萬的免稅贈與。此外，若未來的岳父岳母也同時善用免稅贈與，這對新人就可以在結婚時從雙方父母取得2,352萬的免稅贈與金額。

洪連盛提醒，若夫妻相互贈與及再轉贈給子女的時間、金額都太接近的情況下，有可能面臨到國稅局以「實質課稅原則」來課徵原資產持有人的贈與稅，因此，夫妻間若想善用244萬的免稅額，需要注意平常就應該累積另一半的資金，以免被國稅局以實質課稅原則來補稅加罰。

資誠建議，台灣的企業主應該花更多的時間投注在家族關係、情感的培養上，讓自己在家族傳承的巨大工程中，投注更多的溫度，並使用好的機制與制度，讓家族永續、企業永續。