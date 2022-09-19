環保署估計，台灣人約每兩年就會丟棄一雙鞋，加上鞋子在台灣無法回收，即表示每年將會有超過一千萬雙鞋子成為垃圾且無法再次使用。元大投信2021年開始號召全公司同仁募集二手鞋，援助非洲薩哈拉沙漠以南，百萬名無鞋可穿而受到沙蚤寄生威脅的學童。截至今年已募集超過600雙鞋子，更擴大影響力邀請供應商共同響應。

元大投信積極致力於差異化服務，提供投資人多樣化的商品選擇及服務，更長期重視ESG相關議題。為貫徹ESG精神，鼓勵員工積極參與社會公益，長期舉辦捐血、淨灘、愛心鞋盒等公益活動，關懷面相從環境到社會。

「送鞋援非 愛無國界」活動，是元大投信重點公益關懷活動之一，每年募集期間都是全公司總動員，從捐贈的鞋子挑選、清洗到蒐集，同仁們都已建立SOP，期待能夠幫助遠在非洲的孩童。元大投信表示，本次活動除善盡社會責任，也兼顧環境永續，今年度更邀請供應商廠商參與，短短2週時間便募集超過300雙鞋子，集結眾人之力，讓愛變得更大。

資產管理業除了協助投資人管理財富，也肩負ESG的重責大任，元大投信最早推出國內ESG主題ETF，並引領國內ESG主題基金投資風潮，於商品開發時導入ESG風險管理評估邏輯，同時定期審視基金整體ESG風險，確保產品具備永續意涵。此外，更積極於各項商品的盡職治理，建立指數公司與成分股公司的交流平台，期望透過基金投資，發揮影響力，讓更多人能一起參與、貫徹永續投資理念。至今年8月止，元大投信共有16檔基金獲Morningstar Sustainability Rating(晨星永續投資評級)評為最高評級5顆地球，包含元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、元大台灣50(0050)、元大高股息 (0056)、元大臺灣ESG永續(00850)等多檔基金。

為與地球永續共存，元大投信於今年開始全面推動電子對帳單，光0050、0056兩檔ETF一年即可省下約19.5噸的紙，少砍近500棵樹。自2021年推出的「基金先生」APP，整合共同基金與ETF產品服務於單一APP，以「簡易、直覺、快速」為使用者體驗介面的設計精神。