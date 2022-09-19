相較於隊友韋藍德(Justin Verlander)、白襪王牌希斯(Dylan Cease)，太空人先發左投瓦德茲(Framber Valdez)奪下美聯賽揚獎的聲勢就沒有那麼巨大了，不過他仍默默寫下了一項驚人的紀錄，那就是達陣連續25場優質先發驚人壯舉，成為歷史首位完成這項紀錄的投手，瓦德茲把自己的名字寫進大聯盟的史冊。

上一戰面對老虎投出生涯首次完封勝，氣勢如虹的瓦德茲本戰再接再厲，面對運動家以87顆球投完6局送出7次三振，只被打出4支安打失2分，瓦德茲拿下了本季第16勝，看似是1次平淡無奇的優質先發內容，不過就是這次的優質先發，讓瓦德茲寫下了連續25場先發都繳出優質表現的內容，超越了2018年的狄葛朗（Jacob deGrom）的24次，創下大聯盟的歷史新猷。

The streak continues!



Framber Valdez sets a new MLB single-season record with his 25th straight quality start! 👏 pic.twitter.com/qgK6PdMM8H — MLB (@MLB) September 18, 2022

太空人打線也情義相挺，連不以打擊見長的馬多納多（Martin Maldonado），都繳出4安鐵支、4分打點的亮眼表現，就知道太空人本戰的火力有多麼誇張，全場送出多達15支安打，打得運動家新秀投手沃迪查克（Ken Waldichuk）暈頭轉向，最終太空人以11：2痛宰運動家，報了昨天落敗的一箭之仇。

瓦德茲搶下本季第16勝，在美聯僅次於隊友韋藍德17勝，但在三振及防禦率這些傳統數據上，瓦德茲176次三振僅排在美聯第8位、防禦率為美聯第6，都不是太好的成績，這也讓瓦德茲在競逐賽揚獎時有劣勢，不過在創下連續優質先發的紀錄後，也許在季末會給評審多點印象分數。