旅遊甜心主持人吳沐玹18日出席金源盃柔術錦標賽時遇到大地震，瞬間嚇的花容失色，柔術理事長蔡坤龍及多名選手也展示柔術本領，立刻挺身保護吳沐玹，並在比賽中不斷暫停比賽，保護女生跟小孩子們，深受感動的吳沐玹說：「會捨棄那重要的比賽來保護女生跟小孩子，在我心中每個人都是勝利者」。

台灣柔術總會宗旨在於發揚柔術、砥礪武德，並將全台各地崇尚柔術武藝的好朋友們創造一個切磋修練的園地；今年已來到第4屆的今源盃柔術錦標賽，報名人數也逐年穩定成長，年齡層涵蓋學齡、青年、壯年，相當廣泛，可見得柔術運動的推廣有成。

柔術總顧問陳孝志說，這次總會特別邀請前棒球國手（趙士強）先生出席為選手加油打氣，吳沐玹興奮表示「趙士強本來就是我的仰慕運動選手、站在旁邊我自己都變的很小女人了」，她也因為介紹偶像太過緊張，竟把姓氏介紹錯誤，好在，趙士強先生很幽默的化解尷尬。