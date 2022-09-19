Aesop Eidesis EDP 艾底希思香水情境圖。（Aesop提供）

Aesop Eidesis EDP 艾底希思香水情境圖。（Aesop提供）

文青香氛Aesop艾底希思香水的吸引力取材自夢幻的神話傳說，以及成分背後令人著迷的故事，將感官引誘至繁茂的森林深處、暈彩花瓣及水波的靜止風景之中。

這款香水為與品牌長期合作夥伴巴納貝・菲永 Barnabé Fillion 攜手推出「虛實之境」的其中一款香水，此系列以並置的模糊空間為靈感，探索介於真實與想像之間的領域。

艾底希思香水引用了納西瑟斯神話的象徵意義，向鏡面背後的想像世界致敬──揉合水塘鏡池旁挑動感官的花香，以及岩蘭草、檀香、雪松的木質調底蘊。

Barnabe Fillion 表示：「氣味透過空氣、肌膚、衣料織品傳遞，在我們身處的世界中創造出既是真實，抑是虛構的世界──模糊了過去及現在、真實及想像、此處及彼方之界限。氣味彷彿是通往大自然的一扇窗，邀請每一個人與自己所生活、但經常被忽視的周遭環境進行對話。」

如同〈虛實之境〉系列的其他香水，艾底希思不分性別使用，專為那些尋求獨特而複雜香氣、不受框架拘束的人士所設計。這系列的香水激發我們挑戰感知能力、與大自然進行對話並展開無限遐想的可能。

艾底希思香水以琥珀玻璃瓶裝優雅呈現，其外紙盒內層印有北愛爾蘭藝術家傑克·庫爾特 Jack Coulter 的設計作品，不論是包裝或是香調細節都充滿巧思。