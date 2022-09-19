陳怡蓉（左）出席老公薛博仁醫美診所新竹店開幕。 （聖緹雅醫療集團提供）

陳怡蓉（左）出席老公薛博仁醫美診所新竹店開幕。 （聖緹雅醫療集團提供）

陳怡蓉分享婚姻保鮮術。 （聖緹雅醫療集團提供）

陳怡蓉與醫師老公薛博仁結婚6年，18日出席薛博仁旗下聖緹雅醫療集團在新竹拓展旗艦店開幕活動，以實際行動力挺老公事業。正當她與老公在台上致詞時，正逢地震，她護老公心切，連忙拉著對方下台，放閃之餘也頻祈禱「不要再有災情傳出」。

陳怡蓉與薛博仁結婚滿6年，彼此不僅在事業上攜手打拼，私下家庭生活也相當甜蜜美滿。被問到在忙碌工作之餘，夫妻倆會如何放鬆身心，她笑說：「如果有空兩人就會一起看劇，最放鬆的是一起想辦法捉弄女兒！」因爲4歲女兒現在只會出剪刀，所以只要有事情要商量，就會用猜拳來決勝負，每次都是女兒敗北，舉止十分可愛。

至於夫妻倆發生小衝突時，都怎麼解決？陳怡蓉說：「結婚相處多年大概知道彼此容易摩擦的點，每次知道要吵起來時，我就會說『可以了』，然後彼此就會有默契的換話題，或是多看社群媒體揶揄一下老公也挺有幫助的！

陳怡蓉除了臉部保養駐顏有術，對於身材管理也有自己的一套獨門秘訣，她透露：「平常在飯前都會喝500c.c.的水，每天跳繩1000下。」加上勤做皮拉提斯以及平日與小孩搏鬥消耗體力，空閒時間再到診所做躺著也能運動的機器，順便放鬆一下，休息時間也不浪費，打造出女神級名品身材。

陳怡蓉透露：這次聖緹雅醫療集團在新竹拓展旗艦店，由於她平時涉獵許多展覽、花藝、建築等美學活動，因此也適時提供了一些裝潢美學建議；身為敏感肌代表的她，也肩負起診所自我實驗研究方面的工作，有任何可以改善敏感性肌膚的機器，都會拿自己的肉身為大家先做體驗，做好前面的把關，確保大家享受到最頂級和舒適的服務。