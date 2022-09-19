絕非個案！昨(18)日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，10縣市震度4級以上。桃園市八德國民運動中心5樓羽球場受到地震影響，天花板嚴重崩塌，外界對桃園市政府外包招標的工程品質提出質疑。媒體人董智森今(19日)在《大新聞大爆卦》節目指出，他跑新聞看過500多個公共工程，從沒見過如期完工的，都要追加預算，否則就要脅政府成為爛尾樓，加上選舉固樁腳等惡質文化，讓台灣的工程品質難以獲得保障。

董智森表示，為什麼我們有很多監督的單位，可是都沒有發揮功用？因為台灣的選舉已經荒腔走板到，很多候選人都必須要養樁腳，這些樁腳在選舉時挺你，給你錢、給你人，那當選之後你就要回饋，回饋以後，工程的品質就沒有了，因為這些錢我轉給你一部分，我自己賺一部分。

「我幹記者三十幾年，我跑過很多工程、環工剪綵，可是這輩子我最大的遺憾，我沒有看過台灣有一個公共工程是如期完工！」董智森強調，只講如期完工就好，八成以上都追加預算。你自己廠商估不準，標了這個，你就認了，怎麼還可以要求追加？你不追加我就不做，我就讓你變爛尾樓，政府就被罵，都是廠商在要脅政府。我蓋到八成，我不蓋了，我沒有錢了，你再給我追加，不然蓋不下去，首長就被罵，所以整個都有問題。

董智森說，他跑過的公共工程至少500個，從來沒看過一個如期完工，「這是什麼XXX的政府？通通都很不要臉！」