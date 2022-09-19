英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日辭世後，外媒拍到哈利王子獨自一人乘車前往女王辭世的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世後，王室仍因為家族紛爭不得安寧，英國今（19）日為女王舉行國葬，不過就在葬禮前夕，王室罕見惱怒反擊外媒稱哈利王子是最後一個被通知女王辭世消息的報導，甚至還原女王病危時，兩個兒子、家族成員被告知撐不過的消息、趕赴蘇格蘭的情形。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，先前有外媒稱，女王8日下午安詳離世後，哈利王子是最後一個被通知女王逝世消息的王室成員，甚至比英國首相特拉斯（Liz Truss）還要晚被通知，只比大眾早5分鐘得知消息，讓英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）撰文暗示，又是另一起哈利與王室紛歧的例子。

不過《每日郵報》指出，白金漢宮對於在葬禮前夕出現這種說法感到相當惱火，認為相當不尊重，國王查爾斯三世（King Charles III）的發言人昨日晚間火大發布聲明，強調只有在每一位家族成員都被通知後，才對大眾公告女王逝世的消息。

據悉，哈利確實是比其他王室成員晚被通知消息，而且是在消息對外公開前不久才被通知，不過這是因為他當時正在前往蘇格蘭的飛機上，因此查爾斯連絡不上。

王室消息人士強調，哈利受到與其他王室成員相同的待遇，而且在這艱難的一天，沒有任何一位王室成員與查爾斯有定期聯絡。

消息人士說：「每個人都在試圖到達必須去的地方，那才是重點。」

「而且國王堅持必須等到所有家族成員都被通知後才公開官方聲明」，「那是來自一位父親的話，因為他在乎。」

《每日電訊報》報導，在哈利降落蘇格蘭城市亞伯丁（Aberdeen）前不久，他才接到查爾斯的電話，王室甚至為了他延後公開女王的死訊，直到查爾斯聯繫上小兒子才公開。白金漢宮是在當天晚間6時30分公開女王辭世消息，哈利的飛機是在6時46分降落亞伯丁，1個小時後他的座車才抵達女王辭世的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）。

事實上8日之前，女王的健康狀況就已經急轉直下，據悉7日晚間就已經有部分成員得知女王病況，只是當時還沒有緊急到必須要趕赴巴爾莫勒爾堡的程度。

不過8日一早女王病情發生變化，女王的專用直升機緊急飛往蘇格蘭鄧弗里斯莊園（Dumfries House），將查爾斯送到巴爾莫勒爾堡，隨後查爾斯致電通知兩個兒子女王可能撐不過了，建議他們前往蘇格蘭。

據悉哈利比威廉晚才接到電話，他的助理忙著為他找飛機，著急著思考每一個能將他送到蘇格蘭的選項；同時間威廉則和安德魯王子、愛德華王子從西倫敦諾霍特（RAF Northolt）空軍基地起飛，飛往亞伯丁，他們的專機約在下午3時50分降落。

不過哈利最終是在下午5時35分才從倫敦盧頓機場（Luton Airport）搭機起飛，據悉這時英國首相特拉斯已得知女王死訊約1小時。目前尚不清楚哈利為何未被提前告知女王死訊。