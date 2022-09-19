Anna Sui Cosmic Sky 產品情境照。（Anna Sui提供）

Anna Sui Cosmic Sky 產品情境照。（Anna Sui提供）

Anna Sui Cosmic Sky 產品香調。（Anna Sui提供）

被譽為「少女初戀香氣」的Anna Sui品牌香水不斷突破將異想的夢幻元素融入香氛世界中，編織出充滿故事性、想像力的香氛作品，引領全世界少女們踏上歷久彌新的香水之旅，經典香氛Anna Sui童話風格香水回來了！今年再度迷幻香氛的收藏熱潮。

新作「Cosmic Sky 綺幻星夜淡香水」正式抵台，搭上近年最火紅的星際主題，透過香氛進入「宇宙星空」的奇幻夢遊。

綺幻星夜淡香水延續暢銷之作 Sky綺幻飛行淡香水的「熱氣球」創意造型，重新渲染上銀河般的藍靛光芒，伴隨著空靈感的花果香氣，緩緩航向浩瀚無垠的星宇，成為夜空中最燦爛的存在。Anna Sui年度力作「綺幻星夜淡香水」於9月15日全台正式上市。

Anna Sui每一款香水都注入了夢想的啟發，這次設計師帶來了最令人嚮往的宇宙飛航夢。Cosmic Sky綺幻星夜淡香水靈感來自「復古熱氣球」設計，配有精緻的香檳金的籐籃，包裹著象徵銀河系、神秘冰晶藍的瓶身，外紙盒設計也如夢似幻，宛如動態的極光漸層，一個銀箔色的熱氣球緩緩上升，彷彿進化成一艘太空飛船，載著自由與夢想的搖籃浪漫啟航。