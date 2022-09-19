Anna Sui Cosmic Sky 產品情境照。（Anna Sui提供）
Anna Sui Cosmic Sky 產品情境照。（Anna Sui提供）
Anna Sui Cosmic Sky 產品情境照。（Anna Sui提供）
Anna Sui Cosmic Sky 產品情境照。（Anna Sui提供）
Anna Sui Cosmic Sky 產品香調。（Anna Sui提供）
Anna Sui Cosmic Sky 產品香調。（Anna Sui提供）

被譽為「少女初戀香氣」的Anna Sui品牌香水不斷突破將異想的夢幻元素融入香氛世界中，編織出充滿故事性、想像力的香氛作品，引領全世界少女們踏上歷久彌新的香水之旅，經典香氛Anna Sui童話風格香水回來了！今年再度迷幻香氛的收藏熱潮。

新作「Cosmic Sky 綺幻星夜淡香水」正式抵台，搭上近年最火紅的星際主題，透過香氛進入「宇宙星空」的奇幻夢遊。

綺幻星夜淡香水延續暢銷之作 Sky綺幻飛行淡香水的「熱氣球」創意造型，重新渲染上銀河般的藍靛光芒，伴隨著空靈感的花果香氣，緩緩航向浩瀚無垠的星宇，成為夜空中最燦爛的存在。Anna Sui年度力作「綺幻星夜淡香水」於9月15日全台正式上市。

Anna Sui每一款香水都注入了夢想的啟發，這次設計師帶來了最令人嚮往的宇宙飛航夢。Cosmic Sky綺幻星夜淡香水靈感來自「復古熱氣球」設計，配有精緻的香檳金的籐籃，包裹著象徵銀河系、神秘冰晶藍的瓶身，外紙盒設計也如夢似幻，宛如動態的極光漸層，一個銀箔色的熱氣球緩緩上升，彷彿進化成一艘太空飛船，載著自由與夢想的搖籃浪漫啟航。

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