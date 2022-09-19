34歲張耀仁今出席茁劇場最新戲劇《誰說媽媽像月亮》首映會，他驚喜自曝去年2月情人節，已與交往11年女友登記結婚，2人已育有一個快1歲的兒子，連同劇組演員都不知道。原先媒體僅是關切和女友的戀情，不久張耀仁突然補充已婚消息，「因為已經結婚，再寫女友很奇怪，她是我老婆。」大方認婚的行為被葛盈瑄和林意箴大讚好Man。

張耀仁的戀情很穩定，原本就有結婚生子計畫，只是礙於疫情無法舉辦婚宴，就先登記結婚。婚後張耀仁與太太兒子在外租屋，他說沒有太大養活妻兒的壓力，只是因為疫情生活各方面都比較辛苦，甜蜜的說，「我們很像隊友，就算這世界的人都不懂我，只要身邊有一個人支持你就夠了。」婚後整個人感覺更放鬆，連王小棣都稱讚他演戲有進步。

張耀仁在劇中和葛盈瑄感情糾葛，有肢體上的拉扯像是恐怖情人，對媽媽紀曉君非常不耐煩，他坦言剛拿到劇本就知道這個角色不是好人，一度沒有自信能演好，想婉拒邀約，「但小棣老師開始講故事，我就想試試看這個不是很可愛的男生，但很多人就是這樣，生活有很多煩躁的事我只是在戲中放大這些感覺。」