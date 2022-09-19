英國女王的靈柩遊行進入西敏寺，這座13 世紀教堂特別莊嚴肅穆，2,000 多人的會眾起立。然後唱詩班「我就是復活我就是生命」吟起聖經中的祝弔詞，自 18 世紀以來，每一次國葬都會唱這些句子。

來自世界各地的政要和貴客在星期一齊聚倫敦，參與英國女王伊麗莎白的國葬，與這位近代史上著名人物告別，歷史學家表示，她在位70年，穩定位二戰後的英國。

成千上萬的英國人在街道兩旁目送女王的靈柩從國會大廈的西敏廳(Westminster Hall)到附近的西敏寺(Westminster Abbey)，主要的國葬儀式將在西敏寺舉行，之後靈柩會往到達溫莎城堡，將與已故丈夫-菲利普親王葬於同處安息。

可進入西敏寺的貴賓約有2000人，其中500位是世界各國領導人，包括美國總統拜登(Joe Biden)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)，日本天皇德仁(Naruhito)，到南非總統西里爾•拉馬福薩(Cyril Ramaphosa)，或是庫克群島總理馬克•布朗(Mark Brown)。

英國政要也紛紛入場，包括新首相特拉斯(Liz Truss)、前首相強森(Boris Johnson)、梅伊(Theresa May)都已抵達。當然，王室成員必然到場，已是王儲的威爾斯親王威廉(HRH William, Prince of Wales)和他的2個孩子，也就是女王的曾孫，9 歲的喬治王子( Prince Georg)和 7 歲的夏洛特公主(Princess Charlotte)提早到場。

英女王在去世前兩天，任命特拉斯為她的第 15 位，也是最後一位總理時，她看上去很虛弱，手裡拿著一根拐杖。這被視視她一生奉獻於英國的表現，回頭再看當時的照片，會注意到她已經很虛弱了，手上有著大片瘀青，但仍然完成了必要的工作。

卡蜜拉王后(Camilla)的兒子，湯姆帕克波里斯(Tom Parker Bowles)也來觀禮，他雖然是王室成員的孩子，卻不屬於王室成員，頗為尷尬。波里斯是英國美食作家和美食評論家，平時頗為低調。