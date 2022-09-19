民進黨新北市長候選人林佳龍今前往樹林工業區映像有限公司參訪，並拋出「4年核定4萬戶都更」政策。（蔡雯如攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍今前往樹林工業區映像有限公司參訪，了解該企業模型製作、抗震產品，並聆聽地方企業家意見。林佳龍拋出「4年核定4萬戶都更」政策，他表示，新北市40年以上房屋有47.5萬戶，不僅影響市容，安全性也有疑慮，因此他當選後要加速危老都更，解決跨單位問題，加速核定。

林佳龍表示，台灣是地震、颱風複合式災害嚴重挑戰的地區，尤其新北市老舊危樓特別多，轄內65萬戶內40年以上屋齡老房有47.5萬戶，為了翻轉城市，改善市容、安全問題，透過「專案指定、專家進場、增加預算、加速進度」4大作法、成立「都更危老整合師」單一窗口，解決行政程序的跨單位問題，放寬標準、加速進度推動，希望4年核定超過4萬戶都更。

另外，林佳龍也批評，新北市有各種隱形冠軍產業，電子五哥就在新北，但一直以來產業定位都不是很明確，新北市需要更清楚的產業地圖，像是新竹科學園區往桃園擴張，台北是政經中心，需要完整國土規畫才能有土地分區使用，使得智慧產業園區能形成聚落發展，達成循環經濟。

林佳龍指出，他將以「六星產業」畫出新北產業地圖，汐止、瑞芳可以芳引進智慧化的物流倉儲產業；淡水設置電動車生產與國家級測試基地，結合八里台北港電動車物流腹地；新泰塭仔圳、泰山楓江、林口及五股以數位轉型與低碳轉型為主，帶動溪北產業升級發展。

板橋、新莊副都心以智慧城市與智慧生活產業為主；中和與土樹三鶯地區的傳產機械業大本營可以建立國家級智慧製造的傳產示範場域，並銜接桃園產業聚落，發展國防科技工業；新店除了可以發展智慧車，也是IC設計與高階醫療器材的研發重鎮。

林佳龍表示，希望透過這些政策，翻轉新北首都圈經濟，打造海空雙港新軸線，未來也會詳述六星政策，擘劃出更具體的產業地圖。