隨著國人飲食西化及工作壓力大，潰瘍性結腸炎病患不斷增加，由於症狀與其他腸胃道疾病類似，患者常輕忽。腸道反覆發炎，還可能併發大腸癌。台灣發炎性腸道疾病學會理事長王鴻源指出，潰瘍性結腸炎是發炎性腸道疾病的一種，主因腸道免疫系統過度反應，致腸道過度及持續性的免疫發炎反應。

已逝的日本前首相安倍晉三生前即為潰瘍性結腸炎所苦，在位時甚至曾因病情復發而請辭下台，足見潰瘍性結腸炎折磨人的程度；在台灣，一旦確診潰瘍性結腸炎，病患可申請重大傷病卡，可見這個疾病的殺傷力不容小覷。

●好發於青壯年族群 症狀不具特異性難發現

王鴻源表示，潰瘍性結腸炎好發於20～40多歲的青壯年族群，依據健保重大傷病登記，我國潰瘍性結腸炎盛行率14年間大幅增加5.1倍，每10萬人口約有13名，發生年齡中位數為44.86歲。近年發生率及盛行率逐年上升，推測除了與國人飲食西化、環境變遷有關，王鴻源認為「國人對發炎性腸道疾病認知提升」也是原因之一。

王鴻源表示，值得注意的是，潰瘍性結腸炎疾病症狀包括持續腹瀉、腹痛、血便、大便感覺解不乾淨等，並不具特異性，與大腸激躁症、感染性腸炎，甚至大腸癌等疾病症狀類似，以致部分患者未能警覺與及時就醫。

林口長庚醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢指出，潰瘍性結腸炎病患從出現症狀到確診，平均約3個多月的時間，「有些病患一直腹痛腹瀉，可能就在住家附近診所求醫，有些病患誤認自己得的是腸躁症而已，但這些症狀其實是潰瘍性結腸炎的急性發作，但被當做是其他腸道疾病治療，所以平均約3個多月才可確診。」潰瘍性結腸炎常被認為是腸躁症，病患一直用腸躁症的藥物治療，「當然沒有效果，等最後診斷時，病情常已很嚴重。」

●5大警訊 留意貧血與體重減輕

如何判斷自己的腹瀉及血便有可能是潰瘍性結腸炎？李柏賢指出，腹痛腹瀉、血便、體重減輕、疲倦、貧血，是潰瘍性結腸炎5大警訊，「要特別留意貧血及體重減輕，因為腸躁症不會有這兩種症狀。」

臨床醫師在診斷潰瘍性結腸炎時，除了問診了解患者過往病史、臨床表現外，還會透過大腸鏡檢查腸道黏膜發炎與潰瘍的分布，再加上病理組織切片確認診斷，排除其他感染性腸炎。必要時還需加上核磁共振、電腦斷層等影像檢查，才能確定診斷。

王鴻源提醒，潰瘍性結腸炎除了腸道本身的症狀，也因為免疫反應的關係，常常出現其他腸道外的症狀，最常侵犯器官為眼睛、關節及皮膚。而且這些症狀可能在確診前已經出現。李柏賢指出，民眾如果有這些症狀合併3個月以上肚子痛、拉肚子、血便、貧血以及體重減輕，須盡早就醫，排除發炎性腸道疾病的可能性。

●潰瘍性結腸炎反覆發作 小心併發大腸癌

李柏賢說，潰瘍性結腸炎必須持續治療，控制發炎，否則病患可能一直反覆拉肚子血便，一天拉十幾二十次，許多患者需要包尿布才能安心上班上學，有人甚至要包尿布才有辦法開車或搭車上高速公路，對生活品質造成非常大的影響。

「但潰瘍性結腸炎最可怕的地方不是讓人拉肚子血便，而是它的併發症，」李柏賢說，隨著發病時間變長、腸道反覆發炎、潰瘍，併發症會愈來愈多，包括腸道膿瘍、瘻管、狹窄、細菌感染造成腸穿孔，進而需要切除部分腸道，「最恐怖的的併發症是大腸癌。」

為什麼潰瘍性結腸炎會造成大腸癌？李柏賢指出，潰瘍性結腸炎在大腸反覆發炎時會進行修復，修復的過程中細胞只要複製出錯，它就會變成大腸癌。「有潰瘍性結腸炎的人，比一般人罹患大腸癌的風險高1.73倍，」關鍵就是病患要有自覺，及早診斷出潰瘍性結腸炎，治療並控制發炎，「對潰瘍性結腸炎的病人來說，控制發炎是預防大腸癌最有效的方式。」

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