美籍華裔歌手羅百吉是台灣電音舞曲和嘻哈音樂先驅，被外界譽為「華人電音教父」，曾與不少大咖藝人合作，並為梅艷芳和蘇慧倫杜德偉及阿雅等明星編曲，音樂作品膾炙人口。近年他定居台灣，不僅在台北西門町開夜店，更轉型成為DJ工作行程滿檔；他6月公開分享嫁女兒的喜訊，沒想到近日就宣布女兒生了，並曬出孫子的影片。

羅百吉今（19）日在社群平台上報喜，興奮表示：「我升級變爺爺了。我有孫子可以抱了！他9月18日在美國出生了。好快變羅爺爺了。」羅百吉放出孫子剛出生的影片，醫護人員將寶寶放進體重計秤重，體重有3170公克，在秤重過程中哭聲響亮，是個很健康的寶寶，網友紛紛留言恭喜「幼齒的爺爺」、「恭喜」、「將來一定是個才華洋溢的人」、「 平平安安健健康康」、「活力十足又年輕的爺爺」有人更建議「為他做首歌」。

羅百吉今年6月才宣布女兒結婚，開心曬出多張婚紗和婚禮的照片，透露女兒在美國嫁給香港人，而且女兒是聰明的理財專家，比他還會賺錢，最後羅百吉更曬出女兒還是幼嬰時，就有在他的歌曲《BABY BABY我最真的愛》入鏡，羅百吉與前妻曾誕下2個寶貝女兒，大女兒目前在美國定居，他貼出MV讓大家一起回顧，也算一解思念女兒的心情，MV中羅百吉抱著女兒狂親，歌詞闡明希望女兒永遠快樂，會盡一切能力保護著她，不受任何傷害，歌曲相當溫馨。