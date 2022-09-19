年底選戰，台南市議員第一選區（大新營區）呈「9搶6」態勢，藍綠各有隱憂，國民黨多提名1席，可能形成同黨搶票內戰，而民進黨提名的4位參選人勢均力敵，難分出高下，該選區尋求連任的國民黨老將蔡育輝，即使本屆得票率最高，有感今年選情緊繃，近來連日到各重要街頭拜票，不敢輕忽，全力拚選戰。

觀察2018年選舉結果，南市第一選區得票率最高前2名，分別是國民黨老將蔡育輝（20.8％）、張世賢（16.3％）；初試啼聲就當選的民進黨李宗翰、劉米山、沈家鳳，得票率都在12％；無黨籍老將趙昆原，深耕基層多年，其得票率11.9％、位居第6，與民進黨當選3人不分軒輊。

今年九合一選舉，南市一選區現任6位都要爭取連任，依照本屆政黨得票率，國民黨估算還有1席提名空間。再者，也不能把該選區1席婦女保障名額，直接拱手讓人民進黨沈家鳳，因此徵召媒體人姚正玉，但其他2位老將蔡育輝、張世賢的政黨票勢必會被瓜分。

民進黨除現任3席尋求連任，新人王宣貿初選表現不俗，在民調結果排名第2，不容小覷；已連任4屆的無黨籍老將趙昆原，今年繼續拚連任；另外，無黨籍政治素人、退休書記官廖志峯也投入參選。

以往接近投票日，許多參選人才會站街頭催票，做最後衝刺，然而距離年底九合一選舉日還有2個多月，不過，國民黨老將蔡育輝從上周三就開始在路口拜票。蔡育輝說，過去國民黨在一選區提名2人，這次提名3人，選情與當時不同，他必須積極開拓票源，用最實際一步一腳印方式，爭取鄉親支持。