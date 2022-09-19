Kotex品牌深耕月經教育 創月經桌遊入校園 傳遞來就來無所畏的She Can精神。（Kotex提供）

女性護理用品國際領導品牌靠得住Kotex，自2020年起，在台首創發起『she can青春期生理教育』公益專案，引進最新國際月經教育趨勢與資源，打造互動遊戲式月經教案與教具，在課堂點燃學習熱情，讓校園月經教育展現前所未有的活潑朝氣，引領校園師生以自然的方式解鎖月經知識、破除月經框架、建立兩性平權觀念。

「生理週期怎麼算？吃巧克力可以舒緩月經不適嗎？女生突如其來的壞情緒是否因為月經來了？」從遊戲中尋找解答，she can創新月經教案讓女同學在輕鬆情境下，放心探索經期身心變化，男同學也在遊戲引領下，同理尊重女生大不同的經期處境。自2020年啟動迄今，she can月經教案已擴及影響雙北及台中等縣市200餘所國中內逾8萬名學生。

為了進一步擴大『she can青春期生理教育』公益專案的影響力，幫助每一位青春期女孩安心度過生理期，在計畫邁入第三年之際，靠得住Kotex品牌特別攜手女性護理用品通路領導品牌屈臣氏，呼籲民眾一起應援青春期女生，完勝經期煩惱！即日起至9月21日止，凡民眾於全國屈臣氏通路購買任一包Kotex衛生棉，Kotex就捐出一份「she can生理用品體驗包」，內含護墊及適用不同流量的日用及夜用衛生棉，限量6萬份免費提供給111學年度參與「she can青春期生理教育」公益課程的國一女生。

靠得住Kotex與屈臣氏號召民眾加入she can陣容，陪伴女孩化解初次面對月經的焦慮與不安、建立「來就來，無所畏」精神，無論經期與否，都能持續大步朝夢想前進。