苗栗市公所19日舉辦苗栗縣九陽雅集藝文學會「藝境春秋」會員作品聯展開幕式，並與學會合作繪製賀軸，贈送給苗栗市的百歲人瑞，期望給長輩們有一份具有藝文氣息賀禮。

藝文學會動員書法、彩墨等10位名師，書寫取自詩經「天保九如」賀壽詞，及繪製代表吉祥長壽的松、鶴、牡丹、花鳥等藝術品，製作了37位人瑞的作品，來祝賀苗栗市人瑞歲歲綿延、壽與天齊，讓苗栗地區的長輩們在今年的敬老重陽活動中，懷有一份濃濃的藝文氣息。

藝文學會理事長賴添雲、苗栗市長邱鎮軍等人說，這次苗栗縣九陽雅集藝文學會會員聯展，將透過在地21位的藝術家，利用不同的材料媒介、舞動純熟的技巧，發揮創意，刻畫生命的意義來展現藝文創作的成果。

他們說，各類型作品都是當年度會員精心的傑作，除一般尺寸作品外，也將提供系列創作及大型精緻的作品與大家共賞，這項展出活動自9月19日至9月22日，展出約60件作品。內容包括彩墨、書法、油畫、膠彩、布雕、版畫、陶藝、攝影及琉璃藝術等9大類別，歡迎各界愛好藝文的朋友來鑑賞。