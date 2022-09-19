台灣菸酒公司指出，台酒推出「TAIWAN PLUS 2022 台灣吉日」限定版的金牌台灣啤酒，以紀念台日友好。

由文化總會舉辦，在日本掀起台灣熱潮的「TAIWAN PLUS文化台灣」生活節，睽違3年後，今年9月17至18日在日本東京上野公園隆重回歸，要藉活動讓日本民眾對台灣的人文、創意及風情有更進一步認識，是疫情後規模最大台日實體交流活動。

台灣菸酒公司歷史可追溯至日治時代1901年創立的台灣總督府專賣局，在戰後改為台灣省專賣局、台灣省菸酒公賣局，並在2002年公司化後改制至今，與日本淵源深厚。

同時，台酒也是本土最具歷史、文化代表性的酒類品牌，今年再度共襄盛舉力挺支持，更特別推出東京活動現場限定版的金牌台灣啤酒，帶給日本滿滿的台灣味。

近年雖受疫情阻隔，但台日友情卻更加深厚。本屆活動以「台灣吉日」為主題，恰與日本曆法象徵好預兆的「大安吉日」讀音相似，為走過疫情與紛擾的台日人民祈福。活動主視覺，由知名設計師方序中操刀，將舉左手象徵「吉」的可愛招福貓做為設計主體，並加入鳳梨、小籠包、機車、平安符、紅綠燈小綠人等台灣元素插畫。

「TAIWAN PLUS 2022 台灣吉日」限定版的金牌台灣啤酒，為0.33L玻璃瓶裝，包裝設計融入活動主視覺並採用特殊色彩印製，呈現可愛中帶有潮味的視覺效果，不但外表吸睛更賦予了友好及祝福的深層涵義。本款啤酒原本僅限定在日本發售，為了讓台灣的消費者也能感受氛圍，滿足收藏的欲望，台酒決定也在國內同步限量推出，即日起開放全家超商全台店舖Line群組預訂。

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