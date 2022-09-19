迎接111年雙十國慶，台灣菸酒公司推出兩款限量紀念酒，銷售地點除台酒酒廠展售中心、直營便利店、長期合作酒專外，也於7-11超商上架銷售國慶紀念版「OMAR （雪莉果乾）」，另一款紀念酒「玉山八年陳高」即日起於全家便利商店開放預訂。

台酒表示，OMAR及玉山陳高皆代表台灣站上世界舞台，在具公信力的國際酒類賽事中，年年創下佳績，為台爭光，今年限量推出國慶特調限定版，慶祝中華民國生日快樂。限量款設計由文化總會111年國慶主視覺意象延伸，線性交織出的立體空間，象徵在這全球動盪的一年，台灣凝聚世界自由民主的價值，一起前進同行，極具紀念意義及收藏性。

「OMAR單一麥芽威士忌（雪莉果乾）（46％）（雙十國慶紀念版）」特調限量14,400瓶，由南投酒廠以蘇格蘭工藝釀造，被譽為威士忌界的「台灣之光」，以小型蒸餾器蒸餾，批次調和，此次為了國慶特別打造經典雪莉風格，嚴選Solera System頂級西班牙Oloroso雪莉桶中熟成6年以上珍稀原酒，賦予濃厚果乾香氣，帶有橘子乾、芒果乾、葡萄乾及各式果乾蜜餞香，底層微帶焦糖、甘草，交映著牛奶糖甜感，尾韻濃郁而悠長，忠實傳達經典雪莉香甜風味及台灣獨有風土韻味。

另今年台酒也有另一款國慶特調「玉山高粱酒八年陳高（56％）」限量6,000瓶，由嘉義酒廠以厚工製酒工藝，調和甕藏12年以上珍稀老酒，清幽花香交織著熟梅果蜜、仙楂梅乾氣息，底層透出堅果菱角及木質蔘香，昆布、醃梅醬等甕陳酒香氣繚繞，交錯於生津的尾韻中，柔順口感延伸悠長後味，整體融合協調，展現台灣陳高特有風味。

台酒表示，今年國慶限定版包裝，融合線性雙十主視覺，表現台灣多元族群與人民的凝聚力，多色的線段向中心匯聚集合，交織第二層雙十意象空間感，配合國慶標語「守土衛國 你我同行」，代表在111年疫情及國際局勢下，台灣歷經了一次又一次的考驗，因著共同信念與目標，凝聚民主自由的良善力量，前進同行。

台酒兩款紀念酒除贈送外賓，將於9月下旬陸續出貨各通路，「OMAR單一麥芽威士忌（雪莉果乾）（46％）」於全台7-11超商、台酒觀光酒廠、直營便利店及各大酒專通路販售；「玉山高粱酒八年陳高（56％）」即日起於全家便利商店預訂銷售，也於台酒全台觀光酒廠、直營店販售，售完為止。

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