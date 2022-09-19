因應9月17日及18日東台灣強震，部分地區停止上班，為顧及支票存款戶資金調度受到影響，台灣票據交換所表示，有關存款不足退票紀錄，依據「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」、「支票存款戶票信狀況註記須知」與「查詢票據信用資料作業須知」規定，從寬處理。

票交所說明，凡是支票存款戶於9月19日、9月20日所發生的存款不足退票，若分別於次一個營業日，經重提付訖、清償贖回或提存備付申請註記者，一律不列紀錄（包括補票紀錄），並且免收手續費。但支票存款戶於原退票據重提付訖前提取備付款者，則該退票將會再列入紀錄。

至於支票存款戶因這次強震遭受災害，導致影響其票款清償能力者。票交所指出，得檢具證明文件向辦理退票的金融業者申請，核轉當地票據交換所辦理重大災害的註記，經辦妥註記者，自災害發生之日起算六個月內所發生的存款不足退票，在此期間暫不因各該退票達3張，通報為拒絕往來戶，且於該期間內辦妥清償贖回、提存備付或重提付訖註記者，退票紀錄不對外提供查詢。

票交所強調，如果9月19日以後，仍受到強震影響，導致部分地區停止上班，將比照上述的因應措施辦理。