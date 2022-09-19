更多貓膩？昨(18)日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，10縣市震度4級以上。桃園市八德國民運動中心5樓羽球場受到地震影響，天花板嚴重崩塌，外界對桃園市政府外包招標的工程品質提出質疑。身為八德區在地的桃園市議員朱珍瑤也關注此議題，事發後火速前往八德運動中心現場會勘，並說已取得4次缺失會議紀錄未改善，並發現3樓天花板與5樓相同、已驗收完成、燈具都沒有掉等事項，將強力監督釐清問題。

剛剛下午2時44分東部再度發生規模6.8地震，桃園震度4級，造成昨天才剛裝修完成的八德國民運動中心天花板倒塌，一位市民朋友受傷，請大家仍然需要非常小心後續餘震，可先想好如何保護自己並避免受傷，電池、手電筒等也可先確認是否功能正常，有備無患。

今天下午的地震規模比昨日還大，且造成花東地區樓房倒塌、道路破損、橋梁斷裂、山坡地坍方等災情，桃園如果有任何災情，請市民朋友撥打1999市民專線通報。目前桃園市警察與消防及救護系統已全面戒備中，希望花東以及全台灣的朋友都平平安安，團結一心。

她並在照片中舉出現場勘查發現的情況，除了隔音板全掉落之外，還有天花板塌陷，沒有全掉下來是因為燈具支撐住，並秀出完整無損的白色垂吊燈具，還有輕鋼架螺絲等構造，保存了不少現場勘災的寶貴畫面。

而朱珍瑤在文末所標註的4項發現也耐人尋味：「3樓天花板與5樓相同」、「已驗收完成」、「燈具都沒有掉」、「4次缺失會議紀錄未改善」，有的事實從事發後照片已可看出，而有的則透過現場勘查，甚至藉由市議員監督權責中發掘，值得將事故中更多事實進一步釐清。