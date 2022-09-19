前內政部長李鴻源曝八德國民運動中心相關的標案資訊全部都被下架、看不到，桃園市府新聞處長詹賀舜對此表示，政府採購網原則上不會保留超過1年的招標文件，這是辦過採購的公務人員都知道的常識，但有機關帳號密碼仍能找到完整計畫招標文件，並附上網址強調招標資料都還在政府採購網，決標公告也都在，斥模糊事實、故意抹黑。

桃園八德國民運動中心多功能球場天花板崩塌壓傷運動民眾引譁然，挨批豆腐渣工程，前內政部長李鴻源今接受震傳媒《新聞不芹菜》主持人黃光芹專訪，揭露公共工程標案管理系統中桃園八德國民運動中心相關的標案資訊全部都被下架、看不到，他覺得很納悶，都是公開資訊沒有不能查的。

詹賀舜表示，政府採購網上的招標文件，於截止投標日起1年內可供機關下載，政府採購網原則上不會保留超過1年的招標文件，這是辦過採購的公務人員都知道的常識。但政府採購網今年6月升級三代資料庫後 ，招標文件可以下載到超過1年的案子，只是要特別設定時間區間，因此政府採購網上面還是可以找到完整的北景雲計畫招標文件，但必須要有機關帳號密碼，一般民眾無法下載。

詹賀舜說，相關招標資料都還在政府採購網，決標公告也都在，說資料全部找不到，是否是故意要模糊事實，還是故意抹黑。

決標公告（https：／／web.pcc.gov.tw／tps／atm／AtmAwardWithoutSso／QueryAtmAwardDetail？pkAtmMain=NTIzNjczOTQ=）。