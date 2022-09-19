台灣東洋公司19日宣布與中華奧會合作挺選手防疫，東洋提供1000劑細胞流感疫苗予體育界，期以精準防護力與奧會攜手照顧選手健康、備戰明年杭州亞運。

中華奧會主席林鴻道表示，今年欣逢奧會成立一百周年，中華奧會很榮幸與東洋公司共同合作，一起做善事；用疫苗來增加選手及國人抵抗力，杜絕病毒的干擾，專心訓練備戰及日常工作。中華奧會將以傳承、展望與創新自我期許，負起與時俱進的社會責任，希望大家共同努力，幫助選手創造更好成績、用運動及疫苗，來預防疾病，增進健康。

台灣在東京奧運拿下2金、4銀、6銅佳績，不但締造參賽史上最多獎牌數，在獎牌榜排名第34名，也寫下僅次於2004年雅典奧運的好表現，正如奧運格言所揭示的「更快、更高、更強、更團結」，期許台灣運動員能更上一層樓，林鴻道主席積極結合國內專家學者，共同推動「國家級運動科學中心」的成立，很高興獲得政府重視，籌備處已在6月正式揭牌，這將是台灣運動發展的一大步。

林鴻道指出，「失之毫釐、差之千里」正是現代競技的最佳寫照，因此如何給運動員精準、有效率的訓練和完善的保護，是我們朝向4面奧運金牌邁進最重要的推力。運動科學是臺灣體育發展最重要的關鍵，更是提升競技實力最強有力的後盾。積極以科學化方法增強體能、健康、營養，才能突破瓶頸，精準提升運動實力，爭取賽場上的最佳表現。運動帶來健康，疫苗也是追求健康，二者雖然手段、方式不同，但終極目標完全一致。林鴻道主席代表體育界感謝台灣東洋提供細胞流感疫苗力挺選手健康，幫助選手抵禦流感病毒，讓訓練和備賽不受影響，更希望人人健康、快樂，家家美滿、幸福。

東洋董事長林全表示，公司長期注重企業社會責任與公益回饋，去年就提供1000劑東洋細胞流感疫苗給臺北醫學大學做為公益防疫使用。由於南半球國家已經出現新冠與流感病毒「雙疫夾擊」的威脅，這對經常要出國爭取榮譽的選手也是不小的心理壓力，為了讓選手安心，東洋響應奧會運動科學理念，將目前製程最先進、不容易產生變異的東洋細胞流感疫苗提供給選手，東洋也感謝奧會搭橋讓企業可以善盡社會責任一同保護選手、讓選手安心備戰。

今年在射箭世界盃表現亮眼的「國民小點心」湯智鈞以及有「台灣蝶王」封號的王冠閎也獲邀出席合作記者會。湯智鈞表示，平常除了會多吃蔬果強化自我免疫力外，每年也會打疫苗預防流感，避免因流感而影響成績。10月將前往歐美參加國際泳聯短道賽事的王冠閎則說，一離開泳道上岸就會披上毛巾避免著涼，平常也有做到勤洗手、戴口罩以及打疫苗等方式來預防流感。