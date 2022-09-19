經濟部表示，為了因應氣候變遷影響，夏月用電尖峰狀況已較以往偏移，因此規劃從明年元旦起實施高壓用戶夏月期程延長一個月，最快明年5月16日起開始實施，10月15日內之間5個月都算是夏月電價計算時間內。

經濟部次長林全能說，過去電價審議會已多次討論高壓用戶擴大夏月電價議題，因氣候變遷頻頻發生，導致5月易早熱乾旱現象，另10月也常有秋老虎致氣候炎熱，尤其10月進入空污季，高達270萬瓩之燃煤機組因環保停機，導致5月及10月常發生用電量仍高但供電能力較低的情況。

為引導用電大戶調整生產排程及提高節電誘因，審議會決定擴大高壓用戶夏月電價期間，由原6月至9月擴大為5月下半月至10月上半月（5/16～10/15），自112年1月1日起實施，而因夏月時間拉長1個月，自112年元月起的非夏月電價將先調降，以維持全年平均電價不變。台電預估此措施搭配需量反應可使尖峰用電再減少50萬瓩，相當於台中一部機組的發電量，可確保尖峰供電穩定。另外，台電亦報告有關時間電價時間帶調整試辦的成效，但為加強輔導用戶，將延長試辦至今年12月。