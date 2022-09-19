周興哲近日前往泰國舉辦見面會。（星空飛騰提供）

周興哲近日前往泰國舉辦見面會。（星空飛騰提供）

周興哲（Eric）結束新加坡2場萬人演唱會，隨即飛往曼谷，舉辦生平第一次的泰國見面會，全場3000人座無虛席，Eric原擔心溝通上會有語言問題，但是一到現場發現全體大合唱〈以後別做朋友〉、〈你，好不好〉，甚至連新歌〈最後一堂課〉都能朗朗上口，更令人驚訝的是，很多泰國粉絲為了周興哲學習華文，在見面會現場幾乎都聽得懂Eric說的話，還能及時回應。

雖在海外出席活動，周興哲仍非常關心台灣連3天籠罩在強震下，時時注意新聞，連坐飛機、轉機第一時間就是趕緊check台灣的狀況，也不忘問候父母、親友的安全，祈願：「希望地震快快過去，釋放能量，不要再帶來任何災害，還給我們一個平安靜好的台灣。」

周興哲泰國見面會邀來新生代BL紅星Nu New合作，Nu New的中文程度很棒，字正腔圓與周興哲用中文對話，他略顯害羞說：「這是我第一次跟外國的藝人合作。」周興哲則主動搭著他的肩，要他別緊張，並說：「這也是我第一次跟泰國的藝人合作！」讓Nu New展開笑顏。