美國總統拜登日前接受美國CBS採訪，在被問及如果中國大陸侵犯台灣時，拜登回應美軍將防衛台灣。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（19日）發布「答記者問」，呼籲美方慎重處理涉台問題，同時她也正告民進黨當局，倚美謀「獨」，死路一條。

路透社引述美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）18日播出的訪談，當被問及美軍是否會防衛台灣時，拜登回答說：「是的，如果事實上發生了前所未有的攻擊的話。」

當主持人要求拜登闡明上述這句話的意思，「是否意味著與俄羅斯入侵烏克蘭不同的是，假如中國大陸侵台，美軍的男男女女將會保護台灣？」拜登明確回答說：「對。」

對此，朱鳳蓮重申，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。此外，大陸也正告民進黨當局，倚美謀「獨」，死路一條。