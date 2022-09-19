雲門舞集創辦人林懷民今（19）日上午到台北藝術大學演講。他表示，學舞蹈的人不能忽略和社會溝通的能力，同時也要培養領導力。（北藝大舞蹈系提供）

雲門舞集創辦人林懷民今（19）日上午到台北藝術大學演講，他表示，學舞蹈的人不能忽略和社會溝通的能力，同時也要培養領導力，「假如舞蹈少了和社會的連結性，跳舞只是跳舞而已。你要用自己的力量去看世界。」

林懷民表示，北藝大舞蹈系已培養許多傑出舞者，有很好的身體表現，「全世界很多知名舞團都有台灣舞者，而我渴望能出現一個有領導力，能思考、創作、說服人的人。這樣的領導力，需要從根基培養而來。」

林懷民表示，根基、底蘊可從經典作品開始，「一個人可以沒有才氣，但是可以從各領域的經典作品裡薰陶，以此為根基。我絕對不相信，跳舞的人可以不用讀書，只滑手機就可以出現。」

林懷民說，早年世俗的觀念很現實，人們對學音樂、學跳舞的人，有不同的觀感，「學舞蹈容易被說成是『跳舞的』，因此這件事情如果沒有產生能領導，有才華、智慧和能力的人，創辦一百個舞蹈系，也只是製造更多的身體。」

北藝大的前身是國立藝術學院，成立於1982年，北藝大舞蹈系創立於1983年，作為北藝大舞蹈系創系主任，林懷民表示，不管哪個系所，藝術家不是透過鞭策而來，而是一種累積和生成，「歷練很重要，作為教育者，我們沒辦法創造天才，而是培植人才；而培植要把範疇打開，看見根基的問題，一部舞蹈如何來去，背後的道理是什麼，假如不清楚的話，沒法做持久的創新。對舊的東西有清楚的掌握，在創新的時候就有力道，人家也能明白突破了什麼。」

林懷民也鼓勵學藝術的人，不要只處在同溫層，「不要只看圈子裡的東西，一起取暖、罵外面的社會，我始終認為每一天都要改變，因為社會不會改變。」