針對國民黨議員為市府抱屈，不滿中央補助台中鐵路經費比例最低，市長盧秀燕說，公道自在人心。(林欣儀攝)

選舉逼近，台中鐵路建設的議題再度成為攻防焦點，國民黨市議員黃健豪19日質詢時為市府抱屈，他表示，翻開補助經費比一比，台中市的鐵路建設獲中央補助比例僅61％、是各縣市最低，相較桃園少了14％，質疑民進黨的民代、參選人過去為台中做了什麼。盧秀燕對此僅表示，公道自在人心。

民進黨台中市長參選人蔡其昌總部發言人周永鴻反擊說，這根本是假議題，民進黨立委都願意協助台中市府與中央溝通，但市長盧秀燕從頭到尾都主張「不出半毛錢」、要求中央全額買單，猶如吃霸王餐。

黃健豪說，台中海線鐵路高架經費，台中市只獲得中央同意補助61.77％，在各縣市的鐵路建設中獲補助經費最少，反觀高雄市獲補助達75％、台南市有87％，而提出鐵路地下化時程與台中市差不多的桃園補助經費也有75％，台中市硬生生少了14％，讓台中人吞不下去。

黃健豪指出，前市長任內台中欠了一堆債、舉債達到上限，盧秀燕這幾年積極償還債務，又要建設市政，台中當然希望中央多挹注經費到海線鐵路高架化，質疑為何出身海線的立法院副院長這麼多年來不積極爭取專案經費。

周永鴻說，規定地方政府編列配合款的是前總統馬英九，當時盧秀燕都沒反對，現在反而跳出來要求中央「全額買單」，是故意不出配合款、擱置海線建設；盧執政4年，海線鐵路高架化進度仍是「零」，若盧秀燕不做，就讓蔡其昌來做，蔡若當選，就任一定馬上啟動海線鐵路高架化進度。

交通局長葉昭甫表示，山海環線計畫至今都維持前市長林佳龍時規畫的方案，總經費預估714.02億元，該計畫至今已經過交通部5次審查修正，經中央對地方的分攤比例相關規定，山海環線的地方配合比例高達40％，考量未來山海環線屬於台鐵系統、將歸國有，市府仍爭取中央全額補助。