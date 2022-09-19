台南市府將一連舉辦5場虱目魚產業文化季活動－虱藏美味，首場於周六（24日）在七股遊客中心登場，後續則由安南、北門、學甲及將軍等區接力辦理。（七股區公所提供／李俊淇台南傳真）

台南市為國內虱目魚產業重要產區，其產值及產量皆為全國第一，台南市府將一連舉辦5場虱目魚產業文化季活動－虱藏美味，首場於周六（24日）在七股遊客中心登場，後續則由安南、北門、學甲及將軍等區接力辦理。

台南虱目魚文化季進入第11年，今年以「虱貴妃選拔賽」為主軸，特別舉辦台南在地虱目魚 BMI 選拔賽，找出最肥美的虱目魚，只要是設籍於台南市漁民，參賽虱目魚須達2台斤以上，即日起至24日上午8時受理徵件，可向活動的5區公所辦理報名，前三名各有獎盃及獎金。

台南農業局表示，依去年放養量申報統計，虱目魚養殖面積約3611公頃，放養量約9144萬尾，主要養殖區為七股、安南、北門、學甲及將軍等5個區，每年9到11月為盛產期，美味的虱目魚料理已是國人餐桌不可少的餐點。為助漁民行銷，將舉辦5場虱目魚產業文化季活動。

七股區長顏文穗表示，虱目魚在台南已有近4百年的養殖歷史，對於台南人來說，虱目魚不僅是漁民謀生、發展漁村經濟的產業，更是已融入了台南人的生活，虱目魚特色小吃更是聞名全國的美食。

七股區公所表示，現場不僅有文創市集，以虱目魚及海洋文化為特色，製作虱目魚口味的披薩及碗粿，更可製作蚵殼盆栽、文蛤吊飾、海產造型布吊飾各式的手作體驗，事先報名的民眾，當天可以免費入場鹽山一次，還有50元的市集抵用券，歡迎大家一起來七股體驗鹹鹹海風吧。